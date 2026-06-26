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指點藍綠兩岸主張差別 葉元之：國民黨希望透過交流降低敵意

國民黨主席鄭麗文上任後陸續訪問中國、美國，主張兩岸開啟和平交流與對話、堅決反對台獨，並稱兩岸和平需要美國幫忙。她日前更在專訪中反駁美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）的公開談話，直言「現狀很難維持」。對此，國民黨立委葉元之昨（25）日被問到，鄭麗文和谷立言的主張有一致嗎？葉元之稍微停頓結巴表示：「呃，其實我不知道」，讓謝震武急喊：「導播！這段幫我剪掉！」葉元之昨上《新聞面對面》被主持人謝震武問道，谷立言說要「維持現狀」，但鄭麗文認為「現狀很難維持」，這跟谷立言的話會一樣嗎？犀利提問竟讓葉元之一時語塞，他說，「呃⋯⋯不太、其實我不知道兩個⋯⋯」，讓謝震武隨即表示：「導播！這段幫我剪掉！」不過，葉元之接著也結結巴巴指出，很多時候是名詞解釋的問題啦，他認為谷立言的意思就是，如果高度維持現狀的話，統獨其實不是大家要討論的重點。就算是國民黨執政也沒有要統嘛，對不對？前總統馬英九不是就不統、不獨、不武嗎？葉元之質疑，那我不知道民進黨到底要不要推動台灣共和國，那是另外一回事。但是現階段大家如果維持現狀的話，統獨就不是一個大家現在要吵的議題。關鍵在於跟對岸交流的程度。國民黨的主張就是希望能多透過交流，然後降低敵意、維持和平，然後分享商機。葉元之強調，那民進黨就認為說多交流就會破口啊、被滲透啊，所以要維持抗中。但是如果硬要抗中的話，有時候我們也會失去一些東西。譬如說，菲律賓跟日本要到我們的專屬經濟海域，外交部一開始還肯定，後來因為有民怨才比較強硬。為什麼呢？因為我們需要菲律賓、日本一起抗中啊，所以當然對他們的態度會比較軟一點。所以這個東西有得有失，那這就是一個路線讓大家做選擇。