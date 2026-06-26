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美國職棒大聯盟（MLB）今（26）日公布 2026 年明星賽第一階段球迷投票的最終結果。洛杉磯道奇隊的日籍二刀流巨星大谷翔平再次展現全美無敵的超高人氣，以334萬1257票的高票，毫無懸念入選國家聯盟指定打擊（DH）先發。這不僅是他連續第6年以指定打擊身分挺進明星賽，更創下他職業生涯首次榮登「全大聯盟人氣王」的至高榮譽。大谷翔平過去在2023年（美聯天使隊時期）與2025年（國聯道奇隊時期）都曾拿過單一聯盟的最高票，但今年他的吸票效應首度稱霸全大聯盟，成功擊敗包含美聯最高票、藍鳥隊二壘手克萊門特（Ernie Clement）在內的所有球星。這項壯舉也讓大谷成為繼傳奇球星鈴木一朗之後，大聯盟歷史上第二位奪得「全大聯盟人氣王」的日本球員。本季大谷翔平在打擊方面，出賽73場繳出打擊率2成95、17轟、46分打點；投手丘上則先發13場，抱回8勝2敗、防禦率1.58的頂尖成績，投打表現皆高居聯盟前列。同時，道奇隊今年在球迷投票中出盡風頭，除了大谷稱霸外，三壘手蒙西（Max Muncy）以289萬票、一壘手弗里曼（Freddie Freeman）以266萬票分居國聯得票第二與第三名，展現「宇宙道奇」的驚人人氣。除了大谷翔平提前鎖定先發，今年轉戰大聯盟第一年、效力藍鳥隊的強打岡本和真他在第一階段尾聲大進補，狂捲212萬5888票，竟在美聯三壘手部門逆轉衝上第一，順利挺進第二階段最終投票，將與光芒隊超級新秀卡米內羅（Junior Caminero）展開一對一的先發爭奪戰。相較之下，效力白襪隊的重砲村上宗隆則顯得有些運氣不佳。近期因右大腿後側拉傷進到傷兵名單的他，在美聯一壘手部門獲得97萬3775票、排名第三，無緣躋身下一輪的先發爭奪戰。