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▲森悅高峰咖啡莊園(右）表現突出，一舉拿下水洗組及其他處理組雙料特等獎。（圖／縣府提供）

▲南投咖啡評鑑揭曉，25日在埔里福興溫泉遊客中心舉行頒獎典禮，各組優勝獲獎者合影。（圖／縣府提供）

由南投縣政府主辦、台灣咖啡品質研究策進協會承辦的年度咖啡盛事─咖啡評鑑，歷經兩天專業感官評鑑後成績出爐，森悅高峰咖啡莊園成大贏家，勇奪水洗組及其他處理組雙料特等獎，25日在埔里福興溫泉遊客中心舉行頒獎典禮，同步舉辦生豆媒合會，吸引眾多咖啡品牌、烘豆業者及採購買家參與。今年共有來自國姓、埔里、魚池、仁愛、信義、水里、中寮及竹山等八大產區56支精品咖啡參賽。評鑑依循臺灣咖啡分類分級系統（TCAGs）及國際精品咖啡杯測標準，從香氣、酸質、甜感、口感、餘韻及整體平衡等面向進行綜合評分，選出各組特等獎、頭等獎、金質獎及銀質獎。其中，森悅高峰咖啡莊園表現最為突出，一舉拿下水洗組及其他處理組雙料特等獎，成為本屆最大贏家。向陽台灣咖啡則囊括藝伎組特等獎、水洗組頭等獎及其他處理組頭等獎，展現穩定且優異的精品咖啡品質。今年共有28支咖啡獲得TCAGs優選等級及80分以上精品獎肯定，包括水洗組6支、其他處理組15支及藝伎組7支，顯示南投咖啡在栽培管理、後製技術及品質穩定性方面持續提升，也反映產區風土特色逐步獲得市場肯定。頒獎典禮後舉辦的生豆媒合會同樣吸引眾多咖啡品牌、烘豆業者及採購買家參與。透過兩輪杯測媒合，各組精品獎與得獎生豆認購踴躍，採購卡開放後迅速索取一空。其中，水洗組特等獎、其他處理組特等獎、藝伎組特等獎及藝伎組頭等獎等四支頂尖咖啡採公開競標方式辦理，共吸引20組買家投標。競標結果中，迎芳咖啡以70,088元標得森悅高峰咖啡莊園其他處理組特等獎，創下本屆最高成交價；仁愛鄉農會以60,000元標得森悅高峰咖啡莊園水洗組特等獎；mojocoffee以50,000元標得向陽台灣咖啡藝伎組特等獎；日出印象則以30,500元標得森悅高峰咖啡莊園藝伎組頭等獎，展現市場對南投精品咖啡品質的高度認同。南投縣政府表示，咖啡評鑑不只是品質競賽，更是建立產區品牌與市場信任的重要平台。透過專業評鑑制度及生豆媒合機制，讓優質莊園直接與市場接軌，鼓勵農友持續精進栽培及後製技術，同時提升南投精品咖啡的品牌價值與市場競爭力。從今年評鑑成績到媒合熱度及競標價格，都可看出南投精品咖啡逐步獲得市場青睞，也為產業未來發展注入更多動能。