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南港製茶廠雨量多 已派員執行疏散避難勸導

正值尖峰時間 重要路口加派警力

豪雨襲台，台北市長蔣萬安今（26）日早上8時將進駐內湖緊急應變中心，主持0625水災第3次工作會報。同時，台北市災害防救辦公室表示，截至上午6時，北市共受理196件災情通報，以積淹水128件最多，其次為土石災情26件、路樹災情16件，目前僅剩5件處理中。因適逢上班上學尖峰，警方在284處重要路口派員疏導，並針對新北道路封閉可能影響忠孝橋、中興橋等聯外交通加強監控。災防辦提醒，桃園、新竹沿海對流仍可能影響台北南側行政區降雨，文山、萬華、中正、大安、信義、南港等區民眾應留意路況，近二、三天也避免前往山區及水域。此外，台北市昨（25）日23時50分南港區南港製茶廠站的24小時累積雨量已達200毫米，大地處即依規定對該區保存戶發出疏散避難勸告單，南港區公所立即派員執行疏散避難勸導作業。昨夜至今晨有數波較大雨勢，災防辦接獲10餘件道路輕微積水通報，雨勢趨緩後即退水，並無重大災情。北市災防辦表示，經統計，截至26日6時止，共受理196件災情通報案件，主要災情種類為積淹水災情128件、土石災情26件、路樹災情16件，目前僅剩5件處理中。因將值上班上學交通尖峰時間，台北市交通大隊於26日上午尖峰時段，在284處重要路口派遣警力152人、義交195人，並由各分局加強路況查報，遇壅塞或道路障礙等情事，即時啟動交通快打。同時，針對新北市二重疏洪道等道路封閉，可能影響忠孝橋及中興橋等聯外橋梁、道路，已由大同及萬華等周邊分局加強路況查報，如發現車流量遽增，即時派員控燈疏導。由於目前桃園和新竹沿海仍有對流旺盛發展，將影響台北市市區南側行政區持續降雨，災防辦提醒文山、萬華、中正、大安、信義、南港區上班上學民眾留意路況，也呼籲民眾這二、三天請儘量避免前往山區及水域，以策安全。