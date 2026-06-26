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▲這場勝利不僅是厄瓜多爾足球史上最重要的一天，也讓他們以積分4分，成功作為成績最好的小組第三名之一，闖入32強。（圖／美聯社／達志影像）

▲象牙海岸以2：0戰勝庫拉索，以2勝1敗戰績小組排名第二。（圖／路透／達志影像）

2026年北中米世界盃小組賽E組迎來了大結局，厄瓜多隊展現出驚人的韌性，以2：1逆轉擊敗奪冠熱門德國隊，不僅創造了隊史輝煌的一頁，更成為史上第一支使用「最佳8支第三名」賽制搶下32強淘汰賽門票的球隊。同組的另一場比賽中，象牙海岸隊以2：0戰勝庫拉索隊，最終德國、象牙海岸與厄瓜多爾三支隊伍同時晉級，譜寫了世界盃小組賽的罕見佳話。E組最後一輪賽事同步開打，厄瓜多爾賽前背水一戰，面對實力強大的德國隊，開賽僅2分鐘便因防守疏漏，讓德國球星薩內（Leroy Sané）閃電破門，一度陷入絕境。然而，厄瓜多並未放棄，第9分鐘便由安古洛（Nilson Angulo）在禁區外轟出一記精彩遠射，攻入隊史本屆世界盃首球，將比分扳平。比賽來到第78分鐘，厄瓜多發起致命反擊，普拉塔（Gonzalo Plata）搶在德國門將諾伊爾（Manuel Neuer）之前，將隊友羅德里格斯（Kevin Rodriguez）的頭槌擺渡補進球門，成功以2：1逆轉戰局。隨著終場哨響，厄瓜多隊球員與球迷在紐澤西球場陷入瘋狂，這場勝利不僅是厄瓜多足球史上最重要的一天，也讓他們以積分4分，成功作為成績最好的小組第三名之一，闖入32強。根據目前積分，厄瓜多拿到積分4分是個小組之中現階段成績最好的「第3名」，儘管還有賽事沒踢完，但已經確定優於韓國、蘇格蘭和波赫。同時，I組中最好的第三名最多只能拿到3分（塞內加爾和伊拉克目前都是0分，兩隊將進行比賽，因此兩隊最多只能拿到3分）。如此一來厄瓜多已經贏過4隊確定晉級，成為史上第一支使用「最佳8支第三名」規則搶下32強淘汰賽門票的球隊。同組另一場賽事，象牙海岸隊展現強大宰制力，開賽第7分鐘即由尼古拉·佩佩（Nicolas Pépé）在禁區接獲隊友迪奧曼德（Ousmane Diomandé）的倒三角傳球推射破門。下半場第 64 分鐘，佩佩再度展現過人技術，反越位成功後冷靜兜射得手，梅開二度鎖定勝局。最終象牙海岸以2：0戰勝庫拉索，以2勝1敗戰績小組排名第二，這是象牙海岸隊史首次在世界盃闖入淘汰賽階段，締造了新歷史。雖然德國隊在最後一輪不敵厄瓜多，但憑藉前兩輪的優異表現，依然以小組第一之姿晉級。賽後，德國隊主帥納格爾斯曼（Julian Nagelsmann）勢必面臨媒體對防守疏漏的嚴厲檢討，畢竟這場比賽暴露了德國隊在面對高強度身體對抗時的脆弱。《The Athletic》批評道，「德國隊一直不被看好是本屆賽事的有力競爭者，而這場比賽也證明了這一點。」並指出德國防守存在隱患，中場控球能力出色，防守卻不行，中後衛施洛特貝克（Nico Schlotterbeck）的受傷更是雪上加霜，「他的缺陣削弱了德國隊向前推進的能力。施洛特貝克是本屆賽事中傳球能力最強的中後衛之一——至少他曾經是。他在左翼就算處於無球狀態下也能提供穩定的防守，而現在安東尼奧·呂迪格（Antonio Rüdiger）補上其位置，使得原本就並非強項的防守環節顯得更加不穩定。」