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▲鍾麗緹小女兒與友人聊天紀錄疑曝光，提到坐馬桶上的女性就是姊姊。（圖／翻攝自微博）

55歲女星鍾麗緹育有3名女兒，不料在3月小女兒Cayla曬一張對鏡自拍，後方竟驚見一名女性脫褲坐馬桶的畫面，疑似就是姊姊Jaden，火速爆發姊妹不合的傳聞。對此，鍾麗緹親上火線道歉，澄清後方女性其實是Cayla同學。沒想到時隔3個月後，該事件竟又引發爭議，網路瘋傳一段疑似Cayla與友人聊天紀錄，透露後方坐馬桶女性就是姊姊Jaden，讓網友怒批鍾麗緹為護女說謊，她也於昨（25）日再度發聲明反駁，否認說謊指控，強調：「絕無欺瞞大眾。」鍾麗緹小女兒的照片事件，日前才因媽媽鍾麗緹發聲道歉而告一段落，不料時隔3個多月再度引發爭議。網路突瘋傳一張疑似Cayla與友人的英文聊天紀錄，指出是在她與閨蜜鬧掰後，對方才曝光。內容寫著Cayla告訴友人：「還有我實在搞不懂，那Jaden坐在馬桶上的照片到底有什麼問題」、「當事人根本不在意，為什麼現實世界裡根本不認識我們的人要來指指點點？」、「他們就是毫無理由的討厭我而已，這件事根本不嚴重，就像他們PO的貼文一樣，就只是為了抹黑。」這張對話截圖，也導致姊妹不合的風波再度瘋傳，鍾麗緹也遭批為了護女兒說謊，對此她也再度發聲，「有部分言論指向我當初為了維護女兒刻意撒謊、歪曲事實。作為一位年過半百的母親，我始終將誠信視作立身之本，我完全沒有必要為這件事編造不實信息。」並強調過往回應只是為了保護未成年孩子受網路傷害，「絕無欺瞞大眾。」鍾麗緹透露在事發後已對女兒進行嚴厲批評與邊界感教育，沒想到舊事卻又被翻出，「不少惡意惡搞內容又波及到了我誠信的問題，實在讓人心力交瘁。」鍾麗緹最後再度為因這件事受到困擾、被傷害的人道歉，「也懇請大家停止傳播相關內容，給未成年孩子留一點正常的成長空間，讓這件事真正平息過去。」並對於因私事佔用公共資源向外界道歉。