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根據《ESPN》名記查拉尼亞（Shams Charania）及《The Athletic》報導指出，鳳凰城太陽隊已與陣中的受限制自由球員、現年24歲的潛力中鋒馬克威廉斯（Mark Williams）達成協議，雙方將簽下一份為期3年、總價值3800萬美元（約合新台幣12.1億元）的全新合約。身高213公分的威廉斯，職業生涯前四年屢屢遭到傷病糾纏。最著名的是在2025年2月交易大限前，黃蜂隊原本已將他交易至洛杉磯湖人，卻因體檢未過慘遭「退貨」；隨後在2025年選秀日當天，太陽隊看中他的潛力發動交易將他帶回鳳凰城。來到太陽後，威廉斯在上賽季逐漸打出身價，整季共出賽生涯新高的60場比賽，在場均23.6分鐘的有限上場時間內，高效繳出11.7分、8.0籃板的頂尖藍領數據。知名記者費雪（Jake Fischer）透露，儘管外界對威廉斯的耐用度與健康狀況仍有疑慮，但太陽隊開出的這份合約為「全額保障」且不帶任何球隊或球員選項，展現球團對他的高度信任。儘管上季例行賽表現亮眼，但威廉斯在季後賽首輪遭遇足部傷勢，導致他只能坐在板凳上，眼睜睜看著太陽隊以0：4慘遭奧克拉荷馬雷霆隊橫掃出局。由於太陽隊在2025年選秀會上，才剛以首輪第10順位選進超級長人馬拉奇（Khaman Maluach），外界原本預期太陽對留住威廉斯的意願不高。然而，薪資專家戈茲蘭（Yossi Gozlan）指出，這筆續約的首年起薪約落在1170萬美元，不僅讓太陽能控制在第二土豪線下方約430萬美元，更讓球隊擁有一張CP值極高的合約，未來可以靈活發動交易。自由市場才剛開市，太陽隊制服組的補強節奏堪稱神速。在搞定威廉斯的續約前，球隊已接連簽回後衛古德溫（Jordan Goodwin）、吉萊斯皮（Collin Gillespie），並在2026年選秀會上以第30順位選進潛力前鋒皮特（Koa Peat）。隨著威廉斯留隊，太陽隊新賽季的骨幹陣容已大體底定，全力輔佐陣中球星在新球季捲土重來。