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南部大雷雨下到停班停課！成因「不夠強的西南風+米克拉幫倒忙」

原因其實是「暖濕但不夠強的西南風」

在米克拉颱風的幫助（或幫倒忙）下，西南風不是不夠強，而是沒辦法正對著台灣吹

直接在台灣南部近海舉升激發雲雨帶，然後吹進南部平地造成降雨。

▲南部平地在深夜下大雷雨到早上，下到高雄、台南都停班停課，成因一圖看懂。（圖/台灣颱風論壇臉書）

吹離陸地並與外海的西南風再度激發新的降雨雲系，新的雲系再對台灣南部平地造成新一波降雨，就這樣不斷循環下去......。

什麼時候雨勢會停？周五午後開始逐步趨緩

這樣會讓南部平地在周五午後變成時陰時雨的天氣，周五入夜後雖然仍有大雨的機會，但整體趨勢上，每天的累積雨量會愈來愈少，最後在6月結束之前，重回烈陽常高照的狀態。