米克拉颱風北上外圍環流影響，加上西南風以及鋒面，讓南部地區下起超大雷雨，昨夜晚上到今（26）日早上都不停歇，不僅讓台南、高雄臨時宣布停班停課，大雷雨聲音也吵到許多民眾根本睡不著。那到底為何這波雨勢會來得又猛又急？氣象粉專「台灣颱風論壇」就表示，這其實就是因為西南風沒有很強，加上米克拉颱風幫倒忙的情況，才會導致南部平地出現整夜的大雷雨。
南部大雷雨下到停班停課！成因「不夠強的西南風+米克拉幫倒忙」
「台灣颱風論壇」在臉書貼文指出，南部平地整夜都在下大雷雨，先排除有人亂發誓的部分，原因其實是「暖濕但不夠強的西南風」，很多人可能會有疑問「西南風不夠強，怎麼還會下大雨？」這就是問題所在，正常來說，如果西南風很強、甚至是西南氣流，降雨雲系會直接被推進南部的「山區」。
但是，在米克拉颱風的幫助（或幫倒忙）下，西南風不是不夠強，而是沒辦法正對著台灣吹，所以在深夜到清晨的時候，西南風在抵達台灣南部陸地之前，就會抵擋不住陸地夜間冷卻產生的「陸風」，直接在台灣南部近海舉升激發雲雨帶，然後吹進南部平地造成降雨。
「台灣颱風論壇說」，接著降下的大雨滴，本身會拖曳附近的空氣向下，因此下大雨的地方，常常有下暴流，下暴流撞到地面上，就會四處散逸，其中一支往外海吹的氣流，因為跟陸風是吹同一個方向的所以結合成明顯的離岸風，吹離陸地並與外海的西南風再度激發新的降雨雲系，新的雲系再對台灣南部平地造成新一波降雨，就這樣不斷循環下去......。
什麼時候雨勢會停？周五午後開始逐步趨緩
至於這波雨勢到底要下多久才會停？「台灣颱風論壇」說，理論上，白天陸地增溫，離岸風應該要減弱，導致降雨雲系也減弱，或是跑到山區，但這次的降雨雲系實在是發展得太旺盛了！所以就算進入白天，離岸風也無法迅速減弱，降雨雲系仍可能在南部平地與山區之間擺盪。
「幸好，暖濕的西南風準備要減弱了！」台灣颱風論壇說，這樣會讓南部平地在周五午後變成時陰時雨的天氣，周五入夜後雖然仍有大雨的機會，但整體趨勢上，每天的累積雨量會愈來愈少，最後在6月結束之前，重回烈陽常高照的狀態。
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「台灣颱風論壇」在臉書貼文指出，南部平地整夜都在下大雷雨，先排除有人亂發誓的部分，原因其實是「暖濕但不夠強的西南風」，很多人可能會有疑問「西南風不夠強，怎麼還會下大雨？」這就是問題所在，正常來說，如果西南風很強、甚至是西南氣流，降雨雲系會直接被推進南部的「山區」。
但是，在米克拉颱風的幫助（或幫倒忙）下，西南風不是不夠強，而是沒辦法正對著台灣吹，所以在深夜到清晨的時候，西南風在抵達台灣南部陸地之前，就會抵擋不住陸地夜間冷卻產生的「陸風」，直接在台灣南部近海舉升激發雲雨帶，然後吹進南部平地造成降雨。
什麼時候雨勢會停？周五午後開始逐步趨緩
至於這波雨勢到底要下多久才會停？「台灣颱風論壇」說，理論上，白天陸地增溫，離岸風應該要減弱，導致降雨雲系也減弱，或是跑到山區，但這次的降雨雲系實在是發展得太旺盛了！所以就算進入白天，離岸風也無法迅速減弱，降雨雲系仍可能在南部平地與山區之間擺盪。
「幸好，暖濕的西南風準備要減弱了！」台灣颱風論壇說，這樣會讓南部平地在周五午後變成時陰時雨的天氣，周五入夜後雖然仍有大雨的機會，但整體趨勢上，每天的累積雨量會愈來愈少，最後在6月結束之前，重回烈陽常高照的狀態。