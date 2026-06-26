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▲李玟過世後，媽媽（右2）和二姊Nancy（右1）有出席「永遠的月光愛人」雕像揭幕儀式。（圖／李玟家人提供）

天后李玟（CoCo）2023年7月不幸離世，享年48歲，確切死因至今未對外公布，但李玟的遺囑執行人近日卻向香港區域法院提起民事訴訟，指控李玟生前的精神科主治醫師、當天負責將李玟送醫急救的2名救護員涉及醫療與救護疏失，並將主管機關香港消防處一併列為被告、要求傷亡賠償。此舉讓李玟當年真正的死因與搶救過程，再度成為司法調查與外界關注的焦點。根據香港司法機構網站資料顯示，原告為李玟（原名李美林，LEE, Ferren May Lin）的唯一遺囑執行人Wang Fang Chi Frances（音譯：王芳琪）；訴狀指出，精神科醫生王穎姍在2022年8月25日至2023年6月23日、長達近10個月的門診應診與電話諮詢期間，涉嫌向李玟提供疏忽治療與不當醫療處置。2名救護員則是在李玟出事當天，將李玟從山頂寓所送往瑪麗醫院的途中未盡到專業的醫療照護與急救責任。由於該兩名救護員隸屬於香港消防處，原告主張消防處作為雇用與管理機關，也需負相應責任，才一併提告。目前案件已排期於今年12月7日進行核對列表審核聆訊。港媒《New Monday》指出，法界人士分析，將公家機關與公務救護人員全列為被告的官司在香港頗為罕見，回顧事發當年，外界對李玟的死因眾說紛紜，有傳聞指李玟在浴室內輕生，也有說法是李玟送醫途中被嘔吐物嗆到，導致呼吸道阻塞才窒息。但這些傳聞均未獲得家屬證實，遺體已交由法醫解剖，不過確切死因至今未公開。據《三立新聞網》報導，針對遺囑執行人提告醫護一事，李玟二姊Nancy回應案件已進入司法程序，自己無可奉告，只求大家不要胡亂造謠，很多不實說法在網路上流傳，她希望民眾不要被錯誤資訊誤導；至於哪些資訊有誤，Nancy也不願多說，重複強調一切以交給司法處理。醫護是否真的存在搶救、醫療疏失，還要等法院審判，估計會面臨漫長訴訟期。