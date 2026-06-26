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▲範圍斷水將造成民生不便，提醒受影響住戶務必在今晚9點前提前儲水。圖為資料照。（圖／記者徐銘穗攝）

大高雄居民請注意，在迎戰狂風暴雨的同時，務必提早儲水備用。台灣自來水公司發布緊急重大通報，因應楠梓區國道一號下方鳳仁路與興西路口的1500mm大型輸水管線漏水破裂，官方將從。本次搶修預計將連續斷水23小時，受影響區域涵蓋高雄4個行政區，高達8.4萬戶面臨無水可用窘境，以下為您整理完整受災範圍。自來水公司表示，由於這條大型管線出現嚴重漏水，必須立刻全面停水進行開挖搶修。根據台水數據統計，這次緊急工程將造成8.1萬戶完全停水、3000戶遭遇供水水壓降低，總計影響高達8.4萬戶。受影響範圍橫跨楠梓區、大社區、左營區以及仁武區。本次緊急停水與降壓工程時間，統一自6月26日晚上9時開始，一路持續到6月27日晚上8時為止，總計長達23小時，詳細條列範圍如下：高雄市停水範圍：楠梓區：建昌里、興昌里、金田里、玉屏里、宏南里、翠屏里、中和里、惠豐里、瑞屏里、廣昌里、宏毅里、泰昌里、隆昌里、慶昌里、盛昌里、仁昌里、加昌里、國昌里、裕昌里、秀昌里、福昌里、大昌里、錦屏里、享平里、惠民里、惠楠里、東寧里、中陽里、宏昌里、宏榮里、稔田里、久昌里、和昌里、中興里、藍田里、五常里。大社區：仁大產業園區全區。左營區：光輝里、莒光里。高雄市降壓範圍：仁武區：竹後里、中華里、後安里。自來水公司呼籲民眾，最好在停水前6小時提早完成儲水，以防晚間高峰期大家大量存水導致管線末端水壓不足。另外，停水期間請務必關閉住家抽水馬達電源，避免馬達因空轉過久過熱損壞甚至引發火災。明晚恢復供水後，若發現管線末端或高地區仍無水，則可能是水壓重新推進造成的延遲，請居民耐心等候。