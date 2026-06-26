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國際足球總會（FIFA）於25日（台灣時間26日）宣布一項體壇歷史性紀錄：正在進行中的2026年美加墨世界盃，賽事總入場觀賽人數已正式突破歷史新高，成為世界盃史上最受歡迎的一屆賽會。這項里程碑是在當日於費城舉行的E組小組賽——象牙海岸對戰庫拉索的比賽中達成的。當現場大螢幕顯示本屆賽事總觀賽人數達到「360萬 5,357 人」時，全場響起熱烈掌聲。FIFA官方隨後也在官網正式公告，此數據已正式超越1994年美國世界盃創下的358萬7538人紀錄，樹立了世界盃觀賽人數的新標竿。本屆世界盃因為參賽隊伍擴編至歷史新高的48隊，整體賽事規模與場次皆大幅增加。值得注意的是，儘管目前總入場人數已刷新歷史紀錄，但小組賽階段仍有16場比賽尚未進行，且接下來還有完整的淘汰賽賽程。隨著賽事進入白熱化階段，場場精彩的淘汰賽預計將進一步推升入場人數，最終總觀賽人次極大機率將大幅度刷新此項紀錄，展現美加墨三國共同舉辦世界盃所帶來的空前足球熱潮。