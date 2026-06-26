我是廣告 請繼續往下閱讀

災情輿論最終還是回流到市府身上

平常玩形象包裝 遇災情都變政治責任

內湖水災「淹掉的是蔣萬安現任優勢」

台北市內湖部分區域昨（25）日因豪雨而出現大淹水，政論粉專《聲量看政治》表示，Google Trends上的「內湖淹水」搜尋熱度遠高於民進黨市長參選人沈伯洋與尋求連任的市長蔣萬安，顯示市民最關心的是災情、交通與市府應變；值得注意的是，蔣萬安搜尋量不高不代表未受衝擊，因災情責任最終會回流到現任市長身上，尤其輿情已與治水預算、清淤、金瑞治水園區、水閘門、災民補助等關鍵字綁定。該粉專也指出，災害發生時，蔣萬安的現任優勢恐成為政治責任，「咕嚕咕嚕」迷因也讓市民對市府應變的不滿快速擴散，內湖水災恐衝擊其市政形象。《聲量看政治》今指出，一場內湖水災，淹掉蔣萬安的現任優勢與市政神話。從Google Trends過去24小時搜尋熱度來看，「內湖淹水」平均值33，「沈伯洋」8，「蔣萬安」4。「內湖淹水」的搜尋熱度大約是沈伯洋的4倍、蔣萬安的8倍，說明昨天真正引爆社會大眾注意力的，是內湖災情，直接闖進市民日常生活之中。台北市民以及內湖民眾關心的，只有哪裡有淹水、哪裡不能通過、內湖到底發生什麼事、災情如何復原、市政府在幹什麼？該粉專提到，從蔣萬安搜尋聲量來看，他的Google Trends平均值不高，不代表他沒有被打到。剛好相反，這代表民眾不是先搜尋「蔣萬安」，而是先搜尋「內湖淹水」；若同時觀察災情新聞輿情與社群討論，責任最後都還是回流到蔣市府身上。蔣萬安的新聞輿情前10則，已經包辦內湖淹水、市府應變、災害中心談話、議員質疑治水預算、名嘴受災、咕嚕咕嚕洗版等相關新聞，與蔣萬安關聯的輿情關鍵字，已被內湖淹水、無淹城市、治水預算、清淤、金瑞治水園區、學童雨中比賽、災民補助、螺絲不見了完整包覆，這是現任者的重大危機。該粉專認為，平常蔣萬安可以靠市府資源、媒體版面、好爸爸形象玩包裝，維持現任優勢，可是災害一來，所有優勢都會反過來變成政治責任。你是市長，所以不能只說「時雨量太大」；你是現任，所以不能只進駐災變中心，還必須現場勘災。蔣萬安擁有完整市府團隊，所以市民一定會問，水溝有沒有清、排水到底有沒有做、水閘門為什麼不開啟、治水預算到底花去哪裡、事情到底做在哪裡？至於災情，該粉專發現，內湖輿情前10則幾乎全部都是災情，從金龍路馬路變黃河、內湖多處積淹水、鱔魚游進客廳，到內湖阿嬤損失20萬。災情聲量不是抽象的意識形態，而是實實在在的生命財產安全問題。這波「咕嚕咕嚕」迷因快速成形，把市民對市府的不滿，濃縮成一句可以洗版、複製、嘲諷的聲音，也接上前面蔣萬安的火鍋負面人設。內湖淹水不只是內湖淹水，而被轉譯成「市長加湯」、「火鍋湯底來了」。一場內湖水災，淹掉的不只是街道，也淹掉蔣萬安最重要的現任優勢與市政神話。