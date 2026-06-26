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2026年美加墨世界盃小組賽 E 組最終輪賽事，德國與厄瓜多的比賽中爆發嚴重裁判爭議。開賽僅 2 分鐘，德國球員帕夫洛維奇（Aleksandar Pavlović）在拼搶中出現明顯危險動作，鞋底直接踢中厄瓜多球員頭部，但美國籍女主裁判托里·彭索（Tori Penso）卻未鳴哨，隨後薩內（Leroy Sané）順勢破門，這顆爭議進球最終被判定有效，引發全球球迷與足球評論員的強烈不滿。比賽開場僅2分鐘，德國隊於左路發動攻勢，帕夫洛維奇在爭搶球權時動作過大，明顯抬腳過高，鞋底直接刮過對手臉部，導致該名厄瓜多球員痛苦倒地翻滾。儘管犯規動作清晰可見，但擔任主裁判的彭索並未吹停比賽，隨後維爾茨（Florian Wirtz）助攻薩內破門，讓德國隊取得夢幻開局。更令人震驚的是，儘管比賽配置了VAR裁判喬·迪克森（Joe Dickerson）及AVAR傅明，但在確認進球過程中，VAR團隊竟未介入干預。根據國際足球總會理事會（IFAB）規定，任何威脅他人安全、可能導致球員受傷的危險動作（包含抬腳過高），裁判皆應鳴哨制止，該進球明顯違背了保護球員安全的核心宗旨。針對此一判決，知名足球評論員詹俊表達了強烈質疑。他指出：「這已經踢到頭上了，靴底都刮到人臉，裁判應該第一時間鳴哨，這是可能造成嚴重傷害的動作。足球比賽的任何規則前提都是保護球員安全，這項判決絕對值得商榷。」這項爭議判決迅速在社群媒體上炸鍋，大量憤怒的球迷湧入留言，將矛頭指向主裁判彭索。網友紛紛怒批：「這是多麼明顯的犯規？裁判是看不見嗎？」、「VAR簡直是場災難，這是足球的恥辱」、「彭索在本屆賽事的判決錯誤多於正確，這簡直令人失望至極」。這已非彭索在本屆世界盃首次受到抨擊。賽後，許多球迷批評其執法水準不穩定，指出她經常對輕微接觸頻繁中斷比賽，卻對這種可能導致球員重傷的暴力動作視而不見。