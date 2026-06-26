米克拉颱風甩尾，為台灣帶來致災性暴雨，這波南部水庫迎來大補血，全台第一大水庫曾文水庫集水區累積降雨量順利破百毫米，短短一夜就瘋狂吞入1859萬噸驚人庫容，蓄水百分比大舉突破48%大關。根據水利署最新數據顯示，目前全台包含南化水庫在內，已有4座指標性水庫衝上100%滿水位，北部民生重鎮石門水庫也飆破99.58%，極度逼近全滿。
🟡曾文水庫一夜暴增1859萬噸蓄水率破48%
全台劇烈降雨精準下在各水庫集水區，為中南部帶來驚人進帳。《NOWNEWS今日新聞〉比對水利署25日與26日的最新數據對比，全台容量最大的曾文水庫，集水區累積降雨量達101.30毫米，有效蓄水量從前一日的19960萬噸直接暴增至21819萬噸，短短一夜就淨流入高達1859萬噸，蓄水率也從44.35%一口氣被拉高到48.48%，正式宣告衝破48%大關，大大舒緩南部水情。
🟡全台4大主要水庫蓄水百分比衝上100%滿庫
隨著對流雲系持續挹注，最新水情統計顯示，目前西半部已有4座指標性水庫蓄水率達到100%的爆滿狀態，分別是北部的寶山水庫（507萬噸）、寶山第二水庫（3396.78萬噸）、苗栗永和山水庫（3011萬噸）以及南台灣的南化水庫（8467萬噸），亮起大飽滿的藍色燈號。
🟡石門水庫蓄水達99.58%翡翠水庫破82%
至於北台灣民生用水重鎮石門水庫同樣成果豐碩，對比前一日數據，石門水庫有效蓄水量從19996.42萬噸增加至20440.60萬噸，蓄水百分比狂飆至99.58%，距離100%滿庫僅一步之遙，已進入隨時可能調節性放水的狀態。此外，大台北地區的翡翠水庫蓄水量也穩健維持在30610萬噸、蓄水率82.74%，中部德基水庫則有91.12%的高水位。
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全台劇烈降雨精準下在各水庫集水區，為中南部帶來驚人進帳。《NOWNEWS今日新聞〉比對水利署25日與26日的最新數據對比，全台容量最大的曾文水庫，集水區累積降雨量達101.30毫米，有效蓄水量從前一日的19960萬噸直接暴增至21819萬噸，短短一夜就淨流入高達1859萬噸，蓄水率也從44.35%一口氣被拉高到48.48%，正式宣告衝破48%大關，大大舒緩南部水情。
隨著對流雲系持續挹注，最新水情統計顯示，目前西半部已有4座指標性水庫蓄水率達到100%的爆滿狀態，分別是北部的寶山水庫（507萬噸）、寶山第二水庫（3396.78萬噸）、苗栗永和山水庫（3011萬噸）以及南台灣的南化水庫（8467萬噸），亮起大飽滿的藍色燈號。
🟡石門水庫蓄水達99.58%翡翠水庫破82%
至於北台灣民生用水重鎮石門水庫同樣成果豐碩，對比前一日數據，石門水庫有效蓄水量從19996.42萬噸增加至20440.60萬噸，蓄水百分比狂飆至99.58%，距離100%滿庫僅一步之遙，已進入隨時可能調節性放水的狀態。此外，大台北地區的翡翠水庫蓄水量也穩健維持在30610萬噸、蓄水率82.74%，中部德基水庫則有91.12%的高水位。