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▲姚淳耀飾演少年韓森時，頂著厚重瀏海，看起來超呆。（圖／翻攝自公視IG@pts_drama）

▲姚淳耀（左起）在劇中和張孝全、黃迪揚共同組成馬子狗樂團。（圖／翻攝自公視IG@pts_drama）

台劇《欠妳的那場婚禮》播出後討論度滿滿，該劇橫跨16年時間線，主角團找來2階段年齡層的演員詮釋，像是張孝全飾演的「周可傑」，少年版就由朱軒洋來演，但姚淳耀飾演的「韓森（韓其森）」卻是特例，從少年到中年皆由姚淳耀詮釋。對此，導演嚴藝文吐露選角內幕，表示找姚淳耀來演是她個人私心，更認為姚淳耀外型凍齡、演技強，才決定讓他一次演完。《欠妳的那場婚禮》中，嚴藝文找了兩代不同年齡層的演員，來分別飾演主角群的年輕與中年時期，像是「周可傑」由朱軒洋、張孝全分飾，女主角「陳立璇」由蒲禾菲、蘇慧倫來演，閨蜜「Terry」則是王渝萱搭謝盈萱，鼓手「王永貴」由裴子齊搭黃迪揚，唯獨樂團貝斯手「韓森」，從頭到尾都是姚淳耀來演，讓不少觀眾好奇原因為何。對此，導演嚴藝文先前在記者會上就吐露過選角內幕，她笑說姚淳耀是她的「偶像」，找姚淳耀來演純粹是她個人私心。嚴藝文表示，姚淳耀過去常演邊緣型人或是變態這種角色，但有次她錄實境節目《阮三个》，姚淳耀來當體操老師，在台上忘情帶動跳，她才發現姚淳耀能詮釋的角色跨度其實很大，毫無包袱的表演，讓她相當佩服。加上嚴藝文看過姚淳耀年輕時的照片，直呼他國中就長現在這樣，是「老來等」的類型，這才決定讓姚淳耀成為特例，一路從主角們大學時期演到出社會。姚淳耀也透露，他在劇中演年輕韓森的厚重斜劉海造型，是他的真髮，搭上粗框眼鏡，真的跟他以前長得很像。不過一次詮釋不同年齡層，個性也有所變化，姚淳耀坦言確實有難度，還一度被嚴藝文逼到下戲後去行天宮收驚，讓粉絲笑翻。