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2026年世界盃小組賽F組賽事於堪薩斯城畫下句點，荷蘭隊展現強大宰制力，以3：1擊敗突尼西亞隊，不僅以3戰2勝1和的不敗之姿穩坐分組第一，更正式宣告挺進 32 強淘汰賽，下一戰將與摩洛哥隊展開萬眾矚目的激烈對決。比賽剛開賽僅3分鐘，荷蘭隊便展現驚人氣勢。鄧弗里斯（Denzel Dumfries）從右路精準穿透防線傳中，突尼西亞隊長史基里（Ellyes Skhiri）在防守時不慎將球踢進自家球門，荷蘭幸運取得1：0領先。這顆烏龍球也象徵了突尼西亞本屆賽事脆弱的防線，該隊在本屆小組賽3場賽事中竟狂失12球，成為防守最為疲軟的隊伍。比賽第7分鐘，荷蘭再下一城。隊長范迪克（Virgil van Dijk）在定位球機會中精準擺渡，門前包抄的布羅比（Brian Brobbey）冷靜將球送進網窩，助荷蘭將比分擴大至2：0。這已是布羅比在本屆賽事中攻入的第3顆進球，成為橘子軍團最強大的進攻箭頭。儘管下半場突尼西亞曾由馬斯圖里（Hazem Mastouri）扳回一城，但荷蘭隊很快便透過范赫克（Jan Paul van Hecke）在定位球戰術中的頭槌補刀，將比分定格在3：1，徹底澆熄對手反撲氣焰。隨著小組賽全部結束，荷蘭隊以分組頭名身份晉級，將於32強賽面對摩洛哥隊。值得一提的是，荷蘭境內居住著約43萬摩洛哥裔居民，兩國在足球文化上淵源極深，摩洛哥陣中甚至有多名球員出生於荷蘭。這場「變相的德比戰」將於當地時間週二凌晨開踢，預計將在鹿特丹、海牙等荷蘭城市掀起空前的觀戰熱潮。本屆世界盃對突尼西亞而言是一場徹頭徹尾的惡夢。這支球隊在資格賽階段曾創下10場比賽一球未失的防守神話，被視為防守嚴密的代名詞；然而來到世界盃決賽圈，這道防線卻在短短3場小組賽中崩塌，總計失掉12球且僅攻入1球。對於接手帥位不久的名帥勒納爾（Hervé Renard）來說，這無疑是一場需要遺忘的苦澀賽事。隨著F組賽事落幕，日本隊最終以1：1與瑞典戰平，以小組第二的身份驚險晉級，下一輪將面臨巴西隊的強大挑戰。荷蘭隊在總教練科曼（Ronald Koeman）的調度下，展現出奪冠級別的團隊戰力，接下來能否突破摩洛哥這道難關，將是他們在淘汰賽能否走得更遠的關鍵測試。