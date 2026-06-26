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2026年世界盃分組賽F組最末輪中，世界排名第18的日本隊，今（26）日迎戰平均身高高達186.2公分、大會第3長人陣的北歐勁旅瑞典隊。日本隊在下半場靠著前鋒前田大然（Daizen Maeda）單刀破門首開紀錄，雖隨後遭瑞典邊鋒艾蘭加（Anthony Elanga）世界波扳平，最終雙方仍以1：1握手言和。由於同組的荷蘭隊擊敗突尼西亞鎖定龍頭，日本隊最終以1勝2平、F組第二名的成績連三屆挺進淘汰賽。而他們32強的對手正是C組第一的巴西。本場比賽森保一監督調整了先發陣容，瀬古步夢與管原由勢首度在本屆賽事迎來先發。面對瑞典隊極具威脅的長傳急攻與雙前鋒反擊，日本隊上半場展現出極強的防守韌性。不過第39分鐘場上出現突發狀況，隊長板倉滉因「肌肉出現異常」被老將谷口彰悟緊急替換下場，為後防線增添變數。久攻不下的兩隊在下半場第11分鐘由日本隊打破僵局，中場堂安律送出犀利的禁區直線穿透傳球，高速反插的前田大然心領神會，在防守球員夾擊下起腳破門，幫助日本取得1：0領先。前田大然連續兩屆世界盃在淘汰賽與關鍵戰建功，本屆日本隊截至目前斬獲的7顆進球，更一舉超越了2018年與2022年的5球，締造了日本隊史單屆世界盃的最多總進球紀錄。可惜領先優勢僅維持了6分鐘，第17分鐘瑞典隊前鋒艾蘭加在右路接球後，發揮個人能力內切閃過防守，轟出一記刁鑽的世界波直掛球門左側死角，幫助瑞典 1：1扳平。隨後森保一換上小川航基、伊東純也及長友佑都試圖改變節奏並加強防守，成功將平局鎖定至終場。日本隊32強的對手巴西隊，絕對是一堵難以逾越的高牆。歷史上兩隊交手日本僅拿過1勝2平11敗。在世界盃舞台上，雙方曾於2006年德國世界盃分組賽相遇，當時巴西以 4：1大勝日本。不過，這支由維尼修斯（Vinícius Jr.）、拉菲尼亞（Raphinha）及傳奇巨星內馬爾（Neymar）坐鎮的森巴軍團並非不可戰勝。在2025年10月的國際友誼賽中，日本隊曾在0：2落後的絕境下，下半場驚天連轟3球完成3：2的世紀大逆轉，奪下隊史對戰巴西的首勝。雙方的32強淘汰賽將在6月30日點燃戰火。