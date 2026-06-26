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「抽水和救災機具應先預備 市府會不知道嗎？」

「災前應有準備 災後有人檢討」

受到颱風外圍環流與鋒面接近影響，台北市內湖部分區域昨（25）日出現短時強降雨，造成大淹水。港湖選區的台北市議員游淑慧今表示，內湖豪雨積淹水或許因雨量超過排水標準而難以避免，但市府進入救災階段後，人力與機具調度緩慢才是真正問題。她怒批，雨量可預估、易淹水區也早已掌握，市府應在豪大雨前預先部署抽水與救災機具，而不是等災情發生後才說「調度需要時間」。她並強調，救災不能每次從零開始，市民要的是災前準備、災中快速處理、災後負責檢討。游淑慧26日在臉書發文表示，「有些事情，能預先準備，就能減少需要時間」。昨天內湖多處積水，雨量超過全台下水道排水標準，造成瞬間積淹水，這一點可以理解。但真正讓人不能理解的是，進入致災、救災階段後，機具和人力的調度為什麼還是慢？游淑慧怒批，工務局長辯稱，可能居民希望速度再加快，但機具調度確實需要一些時間。她聽到這句話時，只想講一句老話：「如果是你家，你不希望快嗎？」而且，真的快不了嗎？因為雨量可以預估、災情可以預見，易積淹水地區也不是今天才知道的。救災所需要的人力和機具，早就應該在豪大雨來臨前預先布署，而不是等到水淹進社區、民眾開始求救，才說「調度需要時間」。游淑慧提到，她剛進市政府的時候，半夜社子地區發生大雨，當抽水車趕赴現場時，因為積水太深而中途拋錨，耽誤救災。當時的郝市長自此就下令，只要有豪大雨預報，抽水和救災機具就預先調往易生水災區域預備。成長來自經驗。內湖2022年也淹過一次，土石流都衝進民宅，所以今天工務局這些官員，理應都已經身經百戰，也知道內湖的狀況，難道沒有把過去的經驗變成今天的應變SOP嗎？游淑慧也強調，天災不可避免，但救災不能每次都從零開始。市民要的不是事後一句「需要時間」，而是災前已經有人準備、災中有人迅速處理、災後有人負責檢討。雨會再來，颱風也會再來，市府要做的，不只是解釋昨天為什麼慢，而是要讓下一次可以更快。不過，游淑慧也同時指出，昨天環保局恢復市容的速度就可圈可點，好的要讚、不夠好要盯。昨天積水來得快，但退水也快，退水快也來自於各項基礎建設的設計和準備。政府永遠不可能100分，但我們希望他1分1分進步。無需上綱上位到政治攻防、上綱到市長如何。