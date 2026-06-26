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受米克拉颱風外圍環流、鋒面接近以及西南風增強影響暴雨淹大水，台北市內湖區昨大淹水，然而北市教育局指導的東湖盃田徑賽不停賽，北市議員洪婉臻痛斥，置孩子安全不顧。對此，北市教育局表示，現場天候經裁判團依據田徑規則宣布競賽照常舉行，並提供吹風機設備與場地滿足選手更換衣物等需求。教育局說，經瞭解昨上午於該校操場辦理東湖盃田徑邀請賽，現場天候狀況經裁判團依據田徑規則宣布競賽照常舉行，合併部分賽事項目縮短比賽時間，賽事於上午圓滿完成，為確保參賽選手權益，賽事檢錄區及休息區皆安排在室內場地，並提供吹風機設備與場地滿足選手更換衣物等需求。教育局強調，已向學校重申各項賽事舉行以學生安全與健康為首考量，請學校務必密切留意氣候變化，並落實完善的配套措施，確保參賽師生權益。民進黨北市議員洪婉臻昨踢爆，由臺北市教育局指導、東湖國小主辦的「東湖盃田徑邀請賽」，竟然不喊停，依舊在暴雨中讓孩子們照常舉行比賽，她接到家長投訴，大豪雨天氣下，現場雨備與照顧措施明顯不足，硬要孩子下場比賽。小學生淋得全身濕透，卻沒有衣物可以更換。洪婉臻說，2000公尺競走要在暴雨中走20多分鐘，這到底是在培養運動精神，還是在拿孩子的健康開玩笑？一般戶外比賽遇到嚴重天候，本就應審慎評估是否取消或延期。何況大豪雨特報都已發布，已經影響通勤、造成部分地區積淹水。洪婉臻痛斥，台北市長蔣萬安知道要發天氣提醒大家注意安全。學校與教育局竟然沒有優先評估學生安全、身體狀況及返家風險，不顧孩子的生命安全，大雨滂礡也不停賽，運動競賽可以延期，孩子的安全能重來嗎？！參賽家長氣炸怒轟，教育局到底在幹嘛？蔣萬安出來說清楚，做為台北市大家長，你真的非常不及格！