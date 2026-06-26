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看點一：歷史唯一「全勤」國家！24年魔咒逼出最強求勝欲

▲巴西國家隊在今日小組賽末輪以3比0完勝蘇格蘭，以C組第一之姿強勢晉級，這也是森巴軍團連續12屆世界盃以小組頭名身分挺進淘汰賽。（圖／路透／達志影像）

看點二：鋒線天賦滿出來！皇馬巨星領銜、內馬爾正式傷癒合流

▲維尼修斯（Vinicius Jr.）在本屆世界盃小組賽三場比賽都取得進球，寫下巴西隊史罕見紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

看點三：歐冠名帥安切洛蒂坐鎮！隊史首位外籍教頭執教

▲曾獲世界盃金靴獎的巴西傳奇球星「外星人」羅納度（Ronaldo）針對巴西隊在淘汰賽可能遭遇的對手發表驚人言論，他直指若首輪對上日本隊，巴西將能「輕鬆勝出」。

2026年世界盃小組賽F組賽事正式落幕，日本隊在最終戰以1：1踢平瑞典隊，以小組第二名的成績，寫下隊史首度連續3屆殺進世界盃淘汰賽的亞洲新紀錄。不過，讓日本隊高興的時間沒有太久，因為他們在32強淘汰賽的對手已經正式出爐，將在台灣時間30日，正面撞上奪冠熱門、C組龍頭巴西。面對這場即將在德州引爆的世紀對決，許多球迷不免好奇這支有著「森巴軍團」美譽的足球大國，現在究竟有多強？巴西隊在世界盃的歷史地位無庸置疑，他們不僅是歷史上唯一拿過5次世界盃冠軍的球隊，更是全球唯一從1930年第一屆大賽至今「全勤出賽」、從未在資格賽落馬的足球王國。雖然坐擁無上榮耀，但巴西隊上一次捧起大力神盃已經是24年前的2002年日韓世界盃。歷史巧合的是，巴西隊史上冠軍荒最長的時間同樣是24年（1970年至1994年），而當年在1994年終結冠軍荒、讓王國復活的奪冠福地，正好就是「美國」。本屆巴西隊在小組賽階段就展現出兇猛的進攻火力，除首戰遭摩洛哥逼平外，隨後接連以3：0痛擊海地與蘇格蘭，以不敗之姿、小組第一毫無懸念晉級。巴西隊目前的進攻核心，當屬效力於皇家馬德里的頂級邊鋒維尼修斯（Vinícius Jr.），他目前在大賽中展現驚人宰制力，連續3場比賽進球、4度破門，狀態熱到發燙。此外前線還有效力於曼聯、單場梅開二度的重砲庫哈（Matheus Cunha），火力也很兇猛。更讓日本甚至各國防線絕望的是，此前因右腳受傷缺陣的傳奇巨星內馬爾（Neymar）已正式傷癒回歸球隊，迎來個人第4次世界盃的他，將成為日本隊後防線的最大噩耗。除了場上天才橫溢的球星，這支巴西隊最大的變革在於板凳席上的戰術大腦，邀請到曾率領歐冠強權奪冠無數的義大利傳奇名帥安切洛蒂（Carlo Ancelotti）執掌兵符。這是巴西足球歷史上，首度由外籍總教練帶領國家隊征戰世界盃。安切洛蒂最擅長將滿滿的天才球星捏合成具備高度紀律與防守反擊效率的終極機器。在他的調教下，這支巴西隊既保留了傳統森巴足球華麗的個人突破，又注入了歐洲頂級的戰術素養，堪稱毫無死角的「完全體」。面對實力堪稱怪物級的巴西，日本隊也並非毫無勝算。在與瑞典的比賽中，日本隊靠著上田綺世與堂安律的精妙配合，由前鋒前田大然起腳低射破門，不僅打破日本隊自1936年柏林奧運以來、長達90年無法擊敗瑞典的魔咒，更創下各項國際正賽連續10場保持不敗的隊史新高。值得一提的是，歷史上兩隊交手時日本僅拿過1勝2平11敗。在世界盃舞台上，雙方曾於2006年德國世界盃分組賽相遇，當時巴西以4：1大勝日本。不過日本隊剛在2025年10月的國際友誼賽中，曾寫下在0：2絕境下連轟3球、以3：2逆轉巴西的歷史首勝紀錄，因此絕對有一拚高下的機會。