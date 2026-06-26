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受到颱風米克拉及外圍環流影響，台北市昨（25）日下起大雨，其中以內湖區最為嚴重。民進黨台北市長參選人沈伯洋說，很擔心夜間大雨造成二次傷害，所以昨晚行程結束，就趕赴現場了解狀況，他會持續與議員們關注各區狀況，為市民提供協助。沈伯洋在社群平台表示，夜間突然又下起大雨，很擔心內湖的狀況，所以行程一結束趕緊前往，很怕有二次傷害。他提到，居民反映內湖路三段附近的狀況，說以往都很快可以透過地下涵洞排掉，這次卻整個塞住，這到底是指側溝還是大排的問題，事後一定要趕快確認。沈伯洋指出，廢棄物的清理已在進行當中，不少市民也還在做清理，但問了一圈，發現還沒有消毒措施，似乎也沒宣導（或者宣導了但沒有傳達到），不少人是穿著拖鞋在辛苦地清理。沈伯洋提到，他在肉眼所及之處趕緊先提醒消毒措施，也請大家幫忙互相提醒一下清潔時的衛生：備好雨鞋、手套、有傷口要優先處理、場所消毒等等，這個至關重要，而會持續與議員們關注各區狀況，為市民提供協助。