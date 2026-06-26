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巴西隊中場壓迫力並沒有法國那麼窒息

比較維度 巴西隊 日本隊 身體對抗與硬度 優勢。球員體格與防守侵略性極高，善於利用戰術犯規中斷對手。 劣勢。面對南美球員的高壓逼搶，較容易在陣地戰中失去球權。 機動性與體能 劣勢。防守中場主力年齡偏大，面對快速折返跑的消耗戰較為吃力。 優勢。跑動積極，攻守轉換節奏快，擅長利用小組配合化解壓迫。 創造力與威脅 優勢。個人突破與致命一傳能力頂尖。 持平。較少依靠單點突破，但中場球員直接終結比賽的能力極強。

▲卡塞米羅在3場比賽中貢獻了4次犯規與4次被犯規，這顯示出他依然是中場絞肉機，透過極具侵略性的防守來破壞對手節奏。（圖／美聯社／達志影像）

巴西的隱憂是防守中樞年齡偏大，在面對快速防守反擊時，回防的覆蓋面積與速度將是一大考驗

遠藤航因傷退出，讓日本中場將面臨嚴重的身體對抗，防線前沿的保護力會大幅下降

▲堂安律（圖中者）與佐野海舟提供了極佳的邊中結合與機動性。（圖／美聯社／達志影像）

球權爭取會很激烈

轉換進攻依舊是日本最佳得分機會

定位球可能給比賽帶來意想不到的驚喜

▲日本確定將在32強對上巴西。面對這場即將在德州引爆的世紀對決，許多球迷不免好奇這支有著「森巴軍團」美譽的足球大國，現在究竟有多強？（圖／路透／達志影像）

日本隊的內鋒群極其出色，能有效為邊翼衛拉開空間；邊翼衛不僅能下底傳中，更能危險地內切射門，甚至能適時掩護前鋒回撤

▲堂安律的精準傳送與前田大然的終結能力在對陣瑞典時展露無遺。（圖／美聯社／達志影像）

不斷在微調陣容以尋求攻守平衡

▲巴西精神領袖內馬爾（Neymar，圖）在第76分鐘替補登場，迎來自2023年10月以來的首場國家隊比賽。雖然仍在尋找實戰狀態，但他的回歸無疑為巴西的淘汰賽之路注入了一劑強心針。（圖／路透／達志影像）

2026年世界盃F組小組賽落幕，日本隊在最終戰以1：1戰平瑞典，以1勝2和積分5分的成績，有驚無險地以分組第二名之姿晉級32強淘汰賽。儘管接下來將迎戰五星巴西，連日本前國腳本田圭佑都直言這場對決「相當殘酷」，但若從戰術層面與對陣形勢來剖析，日本避開了部分歐洲強權，對陣這支南美勁旅或許更有利可圖。說實在的日本32強淘汰賽想打一支弱隊，那除非他們自己是分組第一，既然讓給了荷蘭，無論分組第2、還是分組第3，都得啃「硬骨頭」，巴西已經算破綻較多的了，他們得慶幸自己不用打法國。如果日本在淘汰賽遇上法國，將面臨極大的身體對抗劣勢。法國中場硬度極高、且防守動作具備侵略性，兩條邊路都擁有頂級的突破爆點，會讓日本的防線疲於奔命，難以打出反擊。相比之下，現階段的。巴西邊路最具威脅的爆點主要集中在維尼修斯（Vinicius Junior）身上，這使得日本的防守壓力相對單一且易於預測。更重要的是，日本隊最具威脅的攻勢往往從右路發起，而巴西與法國的邊後衛在防守端都並非無懈可擊，這恰好落入了日本隊擅長打擊的舒適區。巴西隊本屆中場呈現出「老少配」與「攻守分明」的特質，主要依靠身體對抗與頂級的個人創造力來撕裂對手防線。布魯諾·吉馬良斯（Bruno Guimarães）是目前巴西陣中最關鍵的樞紐，他在小組賽中已送出高達3次助攻，並製造了6次被犯規，展現出極強的推進與破壞防線能力。搭配盧卡斯·帕奎塔20的技術與1次助攻，巴西的攻擊輸送帶非常具備威脅。防守屏障上，34歲的老將卡塞米羅（Casemiro）與32歲的法比尼奧（Fábio Henrique Tavares）坐鎮。卡塞米羅在3場比賽中貢獻了4次犯規與4次被犯規，這顯示出他依然是中場絞肉機，透過極具侵略性的防守來破壞對手節奏。日本隊的中場配置則更強調戰術紀律、跑動覆蓋以及直接參與得分的能力，是球隊3-4-3陣型中串聯攻守的心臟。鎌田大地15是日本中場的絕對亮點，目前已有2球進帳。他靈活的無球跑動與後排插上能力，是日本打破僵局的利器。堂安律與佐野海舟提供了極佳的邊中結合與機動性。他們不僅能為前場拉開空間，也能快速退防建立防守陣線。但身兼隊長與防守核心的，另外遠藤的傳球推進也很出色，少了的傷害可能會在面對強隊時顯露出來。當這兩條風格迥異的中場線在休斯頓交鋒時，預計將出現以下幾種戰術博弈。開局階段，巴西勢必會利用卡塞米羅5等人提高中場的對抗強度，試圖將日本隊壓制在半場。日本隊若無法在第一時間將球過渡到堂安律或鋒線上，可能會陷入長時間的被動防守。這將是日本隊爆冷的最佳機會。當巴西的進攻投入過多兵力—–如吉馬良斯與帕奎塔同時壓上，一旦日本隊在後場斷球，佐野海舟等人若能迅速出球，鎌田大地便能利用巴西老將防守中場回防不及的空檔，直接攻擊其防線身後的巨大空間。巴西打法奔放侵略，但紀律性不足，這意味著日本隊若能把握，將有機會在危險區域要到自由球機會；但同樣的，若日本隊在中場無法扛住巴西的推進，被迫頻繁犯規，將會給予巴西前場重砲手極佳的得分契機。與還在尋找最佳平衡點的巴西隊相比，日本隊是一支戰術執行力更為成熟且團結的隊伍。本屆賽事中，日本隊展現了幾項難以忽視的強點。首先是成熟的3-4-3陣型體系，。他們的中場具備強大的控球與節奏掌控能力，防守端也極少給對手留下破綻。堂安律的精準傳送與前田大然的終結能力在對陣瑞典時展露無遺。此外，門將鈴木彩艷在防守端的屢次神級撲救，是日本隊能穩穩守住積分的最後防線。32強淘汰賽將於德克薩斯州休斯頓舉行。日本隊此前在達拉斯的兩場比賽已經吸引了大量死忠球迷，甚至贏得了許多現場墨西哥球迷的支持。球隊免去了大幅度移動的勞頓，這股「德州主場」的氛圍將是一大助力。巴西隊雖然在小組賽火力全開，庫尼亞（Matheus Cunha）與維尼修斯狀態火熱，且內馬爾傷癒歸隊，但這支常勝軍並非沒有隱憂。主帥安切洛蒂（Carlo Ancelotti）接手後，。在面對防守組織嚴密、具備整體性的球隊時（如小組賽1：1戰平摩洛哥），巴西隊的運作顯得較為生澀，這正是日本隊可以做文章的地方。在賽程上，巴西休息了4天，而日本僅有3天，體能將是森保一必須克服的最大難題。然而，森保一向來以「堅韌防守」與「精準換人」著稱。面對巴西，日本隊勢必會貫徹「保平爭勝」的防守反擊策略。日本隊可利用南野拓實、中村敬斗與上田綺世等具備極強衝擊力的鋒線群作為下半場的後手。值得一提的是，在去年11月的友誼賽中，正是這三人的進球幫助日本在0：2落後的情況下完成驚天大逆轉，奪下對陣巴西的歷史首勝。沒有任何球隊想在32強淘汰賽就對上巴西，但同樣也不會有球隊想對上日本。