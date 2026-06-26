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台鐵最新運行狀況與應變措施

高鐵新竹邊坡偵測器作動 列車降速通過

▲高鐵上午8:43新竹路段邊坡滑動偵測器作動，因樹木倒塌壓到偵測器。（圖／台灣高鐵提供）

今（26）日因豪大雨影響，台鐵各地多起事故，先是永康=岡山部分車站水淹軌面，員林=社頭又有行人入侵；竹中=竹東間因受邊坡落石影響，暫時停止行車並啟動公路接駁。高鐵則有新竹路段邊坡滑動偵測器作動，一度暫停列車通過，部分列車延誤。台鐵公司表示，今早5時25分起雨勢影響，中洲=岡山間軌面積水導致暫停行駛，09時積水消退恢復雙線行車。員林=社頭間08時25分恢復雙線行車。另，08時15分起上員=榮華間K11+800處，因受邊坡落石影響，竹中=竹東間暫時停止行車。目前南迴線恢復正常行駛；西部幹線下行列車自107次、上行118次起恢復正常行駛。區間車（含沙崙線）逐步恢復正常行駛。至於山嵐號停駛，已預訂行程之旅客，將由旅行社通知後續退款事宜。台鐵已成立一級應變小組及南區應變分組因應，並指派工務單位至現場監看，中洲=岡山間恢復雙線行車，為確保行車安全，採降速行駛。高鐵部分，上午8:43新竹路段「天然災害告警系統」（DWS）邊坡滑動偵測器作動，該路段立即依標準作業程序，暫停所有列車通過。雖無列車位於受影響區間，但為確保營運安全，行控中心授權後續行經該路段的列車以低速通過，並確認無異常狀況。經維修人員趕赴現場確認，係因樹木倒塌壓到偵測器，9:33恢復運轉。高鐵公司已立即派遣維修人員趕赴現場後續觀察，受此事件影響，部份車次將有所延誤，敬請旅客見諒部分路段若風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限，可能影響旅客行程；台灣高鐵公司感謝受影響旅客的體諒與耐心等候，並將於天氣緩和後特別強化各項巡軌及檢查作業，以確保營運及旅客安全。