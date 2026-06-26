受到米克拉颱風北上後帶來外圍環流、西南風以及鋒面影響，今（26）日台南市、高雄市、屏東縣宣布停班停課。至於停班停課是否影響百貨營業時間？新光三越宣布維持正常營業，《NOWNEWS》將在本篇持續更新百貨公布的營業時間異動。

我是廣告 請繼續往下閱讀
遠東百貨：台南大遠百、高雄大遠百仍維持正常營業，並將持續關注天候狀況，視風雨及現場情形機動調整營運措施。

新光三越：今日6/26（五），新光三越全台正常營業。

南紡購物中心：正常營業

Global Mall：屏東店、高雄店正常營業

遠東SOGO高雄店：正常營業

▲今（26）日台南市、高雄市、屏東縣宣布停班停課。（圖／NOWnews攝影中心）
▲今（26）日台南市、高雄市、屏東縣宣布停班停課。（圖／NOWnews攝影中心）

相關新聞
鍾怡婷編輯記者

新聞科系碩士畢業，踏入職場後即投入新聞媒體產業，目前是主跑超商、百貨與零售通路的消費線記者，長期專注於消費新聞領域，從第一手採訪、掌握通路端動態，到每日促銷資訊的分析與報導，致力挖掘最實用、即時的優惠...