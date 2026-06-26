受到米克拉颱風北上後帶來外圍環流、西南風以及鋒面影響，今（26）日台南市、高雄市、屏東縣宣布停班停課。至於停班停課是否影響百貨營業時間？新光三越宣布維持正常營業，《NOWNEWS》將在本篇持續更新百貨公布的營業時間異動。 我是廣告 請繼續往下閱讀 遠東百貨：台南大遠百、高雄大遠百仍維持正常營業，並將持續關注天候狀況，視風雨及現場情形機動調整營運措施。 新光三越：今日6/26（五），新光三越全台正常營業。 南紡購物中心：正常營業 Global Mall：屏東店、高雄店正常營業 遠東SOGO高雄店：正常營業 ▲今（26）日台南市、高雄市、屏東縣宣布停班停課。（圖／NOWnews攝影中心） 相關新聞 南部暴雨停班停課！2原因解答：米克拉颱風幫倒忙 最新雨停時間台南整夜暴雨+打雷！被吵醒愣住「突然停班停課」：差點划船上班6/26停班停課最新！台南、高雄半夜宣布別跑錯 全台雨勢再炸2天6/26天氣預報》全台下雨！米克拉颱風威脅「炸大豪雨」 下周雨停 鍾怡婷編輯記者新聞科系碩士畢業，踏入職場後即投入新聞媒體產業，目前是主跑超商、百貨與零售通路的消費線記者，長期專注於消費新聞領域，從第一手採訪、掌握通路端動態，到每日促銷資訊的分析與報導，致力挖掘最實用、即時的優惠...作品集 米克拉颱風遠東百貨新光三越百貨有開嗎