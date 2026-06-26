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▲大聲（左）直接在節目預告結尾中，放上與齡智（右）被拍的緋聞照片。（圖／翻攝自YouTube@ZIP_DS）

韓國男團BIGBANG成員姜大聲在26日因跟KARA成員許齡智一起現身女團MAMAMOO演唱會，期間還不時交頭接耳，看起來非常親密而爆出道20年的首個緋聞。對此，大聲公司R&D火速發聲否認，強調兩人只是同事關係。但不料大聲竟在昨（25）日搶先釋出一段個人YouTube節目《家大聲》的預告，氣炸公司連問都沒問自己，就發聲明否認，神操作直接讓大家笑翻。大聲在昨日公開《家大聲》預告，直接大方曬出與齡智被拍到的緋聞照片，透露那天突然在網路上看到R&D發布了什麼官方聲明，氣炸直呼：「但一般來說…以常識來說…如果要確認真偽、發官方聲明的話，應該要先跟我說吧，但也沒問我是不是。」說完還確認攝影機有沒有在拍，讓大家笑翻，預告結尾放的還是與齡智靠超近的照片，真的是超懂粉絲想看什麼。大聲這番對於緋聞的神操作，也讓粉絲全笑翻，「本人都不知道的官方聲明，哈哈哈」、「沒有確認事實的事實確認。」由於這是大聲的首次緋聞，不少等了20年的老粉也都紛紛喊話希望是真的，還敲碗他快結婚，「我看到緋聞的時候還想說終於啊，結果不是真的…」大聲日前在MAMAMOO演唱會時，被拍到跟齡智肩並肩靠在一起的照片，兩個人不僅靠超近，還貼頭研究手燈，讓粉絲紛紛猜測是交往中。隨著緋聞延燒，大聲所屬公司火速出面澄清，強調兩人只是「關係很好的同事」，並表示大聲與齡智因合作節目《家大聲》而熟識，私下一直保持友好關係，這次只是單純相約欣賞演唱會，希望外界不要過度解讀。事實上，當天同行的還有女團OH MY GIRL成員崔孝定，只是網路流傳的影片大多聚焦在大聲與齡智身上，才讓戀愛傳聞迅速發酵。