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「美國會直接點名立法院和國防預算 是在對美行政部門施壓」

「美方高規格接待韓國瑜 跨黨派支持台灣安全」

「將來可能看到台美建立國會對國會交流機制」

立法院長韓國瑜近期率跨黨派立法院訪團訪問美國，前立委、現哈德遜研究所（Hudson Institute）資深研究員許毓仁（Jason Hsu）今（26）日表示，美國參議院外交關係委員會在韓國瑜訪問後發表聯合聲明，顯示韓國瑜此行具有高度政治象徵意義。美方不僅重申協助台灣取得自我防衛武器、強化對抗中國威懾，也開始把台灣安全責任直接連結到立法院，將立法院長與跨黨派國會視為重要合作窗口。許毓仁提到，美台關係正可能從「行政對行政」逐步走向「國會對國會」制度化合作，未來國防、外交委員會交流或更固定。此次訪團也向華府傳遞訊息：台灣在國安、軍購與印太安全議題上，仍有能力跨越黨派與民主夥伴合作。許毓仁今發文指出，美國參議院外交委員承諾協助台灣取得自我防衛武器，同時支持對抗中國日益升高的脅迫，這代表國會不是單純表態友台，而是在對行政部門施壓：不要把對台軍售當成美中談判籌碼。川普正在考慮一筆約140億美元對台軍售案，多位國會議員明確要求不要拖延。許毓仁提到，美方開始把責任直接放到立法院，接受立法院長作為合作窗口。韓國瑜院長率跨黨派代表團訪美的特殊性在於，美國國會願意高規格接待，等於承認台灣安全不能只靠執政黨與行政部門溝通，必須建立「國會對國會」的信任管道。前議長裴洛西說台灣支持是跨黨派、跨兩院的；這句話對台灣也有鏡像意義：台灣也必須讓美方看到跨黨派安全共識。許毓仁認為，美台關係正可能從行政對行政，逐步升級成國會對國會的制度化合作。美國知道台灣安全不只在總統府，也在立法院，台灣立法院現在掌握預算、軍購、特別條例與無人機採購，將來可能看美台雙方國防委員會與外交委員會建立固定交流機制。此次由朝野共同組成代表團赴美，不僅展現台灣民主制度的成熟，更向華府傳遞一個重要訊息：攸關國家安全的議題，台灣仍有能力跨越黨派，共同與民主夥伴合作。