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長麗輪遇襲：受損輕微、人船貨均安

長榮船舶均已脫離波斯灣

外媒報導，有試圖通過荷姆茲海峽貨船，在阿曼水域遭伊朗無人機襲擊，遇襲船舶為懸掛新加坡旗幟的長麗輪（EVER LOVELY）。長麗輪所屬公司為長榮海運新加坡公司，目前船舶輕微受損，不影響適航性，人船貨均安，已經平安駛離荷姆茲海峽。長榮海運目前已經無船舶在波斯灣內。長榮海運表示，長麗輪依照英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）建議航路，在通過荷姆茲海峽期間，在台北時間6月25日 21:55時，航經阿曼Khawr Naiwah 東南方3.6海浬處，駕駛台上層建築右舷遭不明物體撞擊。經船員初步檢查，發現屋檐處和駕駛室窗戶受損，人船貨均安，主機航儀一切正常，無適航性的問題，該艘船已平安駛離荷姆茲海峽。另外二艘長麒輪 （EVER UNICORN ）與長蓮輪（EVER LOTUS）也已平安離開海峽，無任何異常。目前長榮營運的船舶已無受困於波斯灣內。航港局今早也說明，均有與長榮公司保持密切聯繫，遭攻擊的長麗輪受損輕微，不影響適航性，無人員傷亡，且均遵守國際海事組織作業規範航行通過荷姆茲海峽。外交部與交通部上月7日召開會議研商可能因應作法。外交部透過相關管道持續進行接觸，同時洽詢理念相近國家可能做法，以為我方參考。針對理念相近國家提供外交部訊息，均有立即提供交通部轉請國籍航商納入評估參考。