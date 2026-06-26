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國泰金控近日因子公司國泰世華銀董事長、同時兼任國泰投信董事郭明鑑，兼任世芯-KY獨董申報爭議，導致國泰投信誤採利害關係人交易，光旗下8基金淨值重估，要付出的補償金至少4.9億元，即便隨後請辭投信董事，仍引發國泰「三太子」、也是國泰金董事長蔡宏圖的胞弟蔡鎮宇不滿爆衝突，金管會也動起來對國泰投信展開金檢。如今，國泰金也出手了，傳在蔡宏圖出馬懇談後，郭明鑑今（26）日請辭國泰世華銀行董事長，只是能否完全止血，恐怕金管會監理態度成關鍵，金檢是否擴大，甚至是否重新檢討限縮金融機構負責人兼職規定等，值得後續關注。整個事件起因於郭明鑑原本不僅是國泰世華銀行董事長，也兼任國泰投信董事，但有「併購金童」之稱的郭明鑑同時在外也兼任多家公司董事等職務，其中就包括世芯獨董，依規定郭明鑑必須向公司申報，讓銀行及投信避開利害關係人授信及交易，沒想到國泰投信卻爆出誤買世芯股票，導致旗下8檔基金、全委帳戶誤買，基金淨值重估，並辦理補償程序，光8檔基金補償金總計約4.9億元、受益人數約50500人。不僅如此，據悉，國泰投信包括投入的處理作業費估計約億元，加上4.54億元給全委帳戶委託人的賠償金、4.9億元給共同基金受益人的補償金，可能要付出10億元。不過，郭明鑑兼職申報爭議，到底是郭明鑑沒向國泰投信申報還是國泰投信內部疏失？國泰投信公布的清查結果，僅強調除這次誤買世芯之外，其餘均符合公司規定，但金管會已對國泰投信展開實地金檢，就是要釐清責任歸屬，甚至表示會先看投信調查結果，也不排除擴大金檢範圍。雖然事件爆發後，郭明鑑就請辭國泰投信董事，爭議仍未停止，外界質疑此事件造成國泰投信重大損失，郭明鑑卻僅辭掉投信董事，甚至郭明鑑被爆還兼任多家公司董事，除世芯，還有榮成、香港公司等，也讓外界大開眼界，原來銀行董事長還在外兼任這麼多職務。就連國泰金董事長蔡宏圖的親弟弟蔡鎮宇也看不下去，衝進郭明鑑辦公室爆發肢體衝突，甚至隔天還發出聲明，質疑郭明鑑的兼職數量已影響銀行董事長適合性與妥適性，也呼籲國泰金立即修正偏差，讓股東與客戶安心，更希望金管會好好調查。由於傳蔡鎮宇早已沒有國泰金持股，因此，外界對他衝進銀行對郭明鑑動手也有所指責，金管會則認為蔡鎮宇不是大股東，是個人行為，但蔡鎮宇大動作及發聲明還是有用，金管會也從原本宣稱兼職申報爭議屬公司治理一環，國泰投信要進行清查，若發現有違規情事，金管會將依行政程序處理，昨日才進一步表示，檢查局已赴國泰投信實地金檢，也不排除擴大金檢對象。不僅如此，國泰金今日早上6時50分也發出重訊公告，傳在蔡宏圖出面懇談後，郭明鑑請辭國泰金董事、國泰世華銀行董事長，看來這衝突事件同時打醒了國泰金及金管會。當然，市場也議論紛紛，蔡宏圖此時出手危機處理，也是在為長子、國泰金副董事長蔡宗翰降低接班營運風險。目前擔任國泰金副董事長的蔡宗翰，並同時擔任國泰世華銀行副董事長，原本被認為會接任銀行董事長，但2017年6月29日國泰金卻宣布，由在國泰金擔任獨董長達9年、還曾因個人因素離開又重返董事會的郭明鑑，出任國泰世華銀行董事長，直到現在，而這次郭明鑑因兼職爭議而請辭，依規定由副董事長蔡宗翰暫代，至於是否進而正式接掌董事長值得關注。不過，郭明鑑請辭後，兼職申報爭議造成國泰投信損失是否能止血還未定，畢竟此事件造成國泰投信嚴重損失，受影響的自然人與法人合計超過5萬人，金管會也已赴國泰投信實地金檢，大家也想知道到底內部發生什麼事？誰該負責？身為監理機構的金管會更不能再袖手旁觀，必須給受影響投資人一個交代，不能全推給公司治理，甚至金融機構負責人兼職是否過多，進而影響業務績效等同樣聲稱回歸公司治理面，由銀行來檢視。即便金管會強調，目前銀行負責人資格條件第3條之2規定，已有限制銀行負責人的兼職個數必須確保本職和兼任職務的有效執行，而且銀行應依據其投資管理需要、風險管理政策及本準則的規定，定期對負責人兼任職務的績效予以考核，考核結果作為繼續兼任及酌減兼任職務的重要參考，但在郭明鑑兼職爭議爆發後，社會已出現這樣的質疑，身為監理機關是否也應重新檢視及檢討，目前相關法規是否合宜，避免類似事件再發生。