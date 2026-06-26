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▲為改善地方水患，中央與地方合作完成蘆竹溝抽水站建設，今年3月正式啟用，目前設置一部抽水機組。（圖／台南市府提供）

▲市長黃偉哲表示，將持續向中央爭取補助，並配合編列地方配合款，預備設置第二部抽水機組。（圖／台南市府提供）

受颱風「米克拉」外圍環流、鋒面接近以及增強的西南風影響，台南市26日深夜雷雨不斷，多處地區降下豪雨。因中央氣象署更新雨量預測，台南市多個行政區已達停班停課標準，台南市政府於今（26）日凌晨緊急宣布全市停班停課，提醒市民避免外出、注意安全。市長黃偉哲一早即前往北門區蘆竹溝抽水站勘查抽水站運作情形及周邊積淹水狀況，了解第一線防汛情形。黃偉哲表示，市府於凌晨接獲中央氣象署最新雨量預測後，考量多個地區已達停班停課標準，因此決定全市停班停課，希望讓市民能安心整理家園，也避免在豪雨期間冒險外出上班、上課，降低災害風險。黃偉哲指出，北門區蘆竹溝一帶地勢低窪，過去曾在丹娜絲及凱米等颱風期間發生嚴重積淹水，甚至出現重複淹水情形。為改善地方水患，中央與地方合作完成蘆竹溝抽水站建設，今年3月正式啟用，目前設置一部抽水機組。本次豪雨期間雖然降雨持續，但抽水站順利發揮功能，周邊社區未發生積淹水情形，展現治水建設成果。黃偉哲感謝中央水利署、立法院及台南市議會共同支持治水建設，讓抽水站能趕在汛期前完工啟用，及時因應今年豪雨考驗。他表示，目前抽水站已預留第二部抽水機組設置空間，市府將持續向中央爭取補助，並配合編列地方配合款，進一步提升抽排能力，強化地方防洪韌性。黃偉哲表示，沿海地區因地勢較低，每逢豪雨及颱風常面臨積淹水威脅，市府將持續推動各項治水建設，逐步改善將軍、北門、七股及學甲等沿海地區排水條件，降低豪雨帶來的淹水風險，讓居民未來面對颱風豪雨時，不必再擔心家園受災。水利局指出，北門區蘆竹溝漁港抽水站治理工程投入2,200萬施作抽水站房、進流渠道、排放渠道。為改善移動式抽水機組抽水量能不足及在槽式管件阻水等問題，由現況約0.6cms，增加抽水量1.5cms，共計2.1 cms，並已於115年3月完工。此外，今日蘆竹溝抽水站視察，立委陳亭妃、市議員謝舒凡也到場關心。