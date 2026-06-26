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國民黨立委洪孟楷力推「鞭刑公投」提案，但國民黨文傳會主委陳以信今（26）日表示，國民黨對此案並無特定立場，但涉及刑事政策與價值討論，目前尚待凝聚更多社會共識，暫非國民黨現階段所優先推動的公投項目。有藍委私下批評，國民黨主席鄭麗文昨下午致電給洪孟楷溝通，但並沒有溝通成功，其他立委也是今天才知道，早上黨團大會立委群起激憤狂罵，認為也太晚溝通。陳以信說，國民黨正規劃於九合一大選期間提出全國性公投案，相關內容正由國民黨智庫及立法院黨團積極研擬中，將於完成評估後儘速定案，並向社會大眾正式說明。陳以信說明，「鞭刑公投」涉及刑事政策與價值討論，目前尚待凝聚更多社會共識，暫非國民黨現階段所優先推動的公投項目。他指出，待近期公投規劃定案後，國民黨將盡快向外界公開說明。陳以信說，考量公投議題應力求聚焦，以利社會充分討論並做成有效之公投結果，黨中央現階段將以具高度社會共識者，做為優先公投提案。