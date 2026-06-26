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嚴防豪雨釀災！科技裝備、特搜能量全面待命

近日受米克拉颱風外圍環流影響，全臺各地出現劇烈降雨，高雄、台南及屏東市政府陸續宣布部分區域停班停課。海委會主委管碧玲、海巡署署長張忠龍於第一時間指示各地區分署及一線部隊全面提升戒備、完成防災整備，並強調若豪雨致災，各部隊應即刻發揮就近支援優勢，迅速投入救災工作，全力守護民眾生命財產安全。張署長表示，海巡署已同步啟動各項應變作為，海上部分由巡防艦艇持續強化近岸巡邏，提醒過往船舶注意暴雨造成能見度不佳、漂流物增多等航行風險，並請沿近海作業漁民密切留意氣象資訊、審慎評估作業風險；岸際與陸域防災方面，各分署及岸巡隊已依「陸域災害動員機制」，主動聯繫各地方政府表達完成救災整備，並與地方災害應變中心保持聯繫，隨時可以配合指揮官任務指派，全力投入陸域災害編組運作。海巡署指出，海巡基層單位遍布全台海岸線，具備黃金時間內就近支援的快速反應能力。為提升搜救效能，各隊已備便「救生艇」、「行動救援車」、「無人機」及「生命探測儀」等科技搜救裝備及機具，並完成相關人力的編組，同步調度具備「潛水專長證照」及「緊急救護專長證照」等特搜能量，隨時視災情狀況即時投入救災工作，確保在面對重大複合性災害時，能發揮最有效的救援能量。海巡署強調，面對米克拉颱風外圍環流帶來的挑戰，海巡署將秉持「災害不分時刻、救援不分地域」的精神，持續與地方政府及相關單位密切合作，運用科技裝備與專業特搜能量，全力守護鄉親的生命財產安全，共同度過此次豪雨淹水的考驗。