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吳明賢送台大搶救 石崇良籲：減少對團隊、家屬干擾

台大醫學院長吳明賢因到院前心肺功能停止（OHCA）送醫。衛福部長石崇良曾為此表達震驚；而距離吳明賢倒下至今已4天，石崇良今（26）日接受媒體訪問時提到，相信台大醫院同仁已經盡全力救治，呼籲大家一起為吳院長祈福，也減少對醫療團隊或家屬的干擾，若有任何好消息，家屬授權醫院的狀況下，也會向大眾說明。吳明賢OHCA住院至今已4天，石崇良今接受媒體聯訪時被問到狀況，他表示，沒有前往探視，相信台大醫院的同仁一定都盡全力救治，許多人都關心吳院長的病情，也呼籲大家一同為吳院長祈福加油。但石崇良也表示，要減少對團隊、家屬的干擾，讓醫療團隊盡全力救治，若有任何好消息，相信家屬在授權醫院的狀況下，也會向社會大眾說明。而吳明賢倒下前心繫內科住院醫師招收率創新低，石崇良表示，內、外、婦、兒、急5大科別都是衛福部長期關注的，每年都有監測招收情況。不過，以內科而言，他也表達「訝異」，過往都維持85%至90%的招收率，而今年初部傳出61%，「我也很訝異。」石崇良指出，這是懸崖式下降，但目前各專科都還在回報中，第一步會先請內科醫學會了解背後原因，才能對症下藥，但對於大家所期待的，會不同工、不同酬，辛苦科別優先調整。吳明賢在23日傳出到院前心肺功能停止（OHCA）送醫，裝葉克膜搶救。院方證實，吳明賢從家中送至北醫附醫救治，目前在台大醫院治療中，其他細節因家屬並未授權，不便透露。