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柯文哲點名新北、高雄 輸了恐連黨主席都保不住

2026九合一選舉布局持續升溫，竹北市長藍白合作傳出生變。台灣民眾黨前主席柯文哲日前公開喊話國民黨，直指不能從新竹縣長到竹北市長都「整碗端去」。今天他進一步表示，相信國民黨高層也看過民調數據，清楚民進黨提名的鄭朝方「沒有那麼綠」，足以吸走大量藍白選票。他也提醒，2026真正決戰點仍是新北與高雄，若兩大政黨失守關鍵戰區，甚至可能衝擊黨主席寶座。柯文哲今（26）日整天在台中輔選，一早冒雨陪同民眾黨太平區議員參選人許書豪站路口拜票。受訪談及藍白布局時表示，民眾黨2026將採取「戰略保守」策略，每個選區只提名一位候選人，集中資源全力輔選，「不要想東想西，就是集中資源讓我們提名的候選人當選。」針對竹北市長藍白合作可能破局，柯文哲表示，選舉還是要回歸理性務實科學。民眾黨高層看過民調數據，國民黨高層不可能沒看過，應該很清楚民進黨提名的「鄭朝方沒有那麼綠」，他的政治光譜蠻寬的，以往吃掉相當多藍白的票。「如果讓鄭朝方與徐欣瑩一對一對打，勝負難卜」。柯文哲表示，2026選戰真正的焦點仍在新北市與高雄市，「這兩都才是國民黨、民進黨不能輸的地方」，也是最可能擦出政治火花的決戰區。他進一步分析，若國民黨丟掉新北，或民進黨失守高雄，可能引發爆黨內權力重整，「連黨主席的位置都有可能坐不穩。」站在非綠陣營角度，柯文哲認為應盡量讓其他地區選情單純化，把資源集中投入新北、高雄兩大主戰場；至於桃竹苗地區，應定位為支撐整體戰局的「中流砥柱」。他並分析，若新竹縣長徐欣瑩搭配國民黨竹北市長參選人吳旭智，恐怕會對徐欣瑩選情造成衝擊，「這個我們看數據都知道嘛！」相較之下，若搭配民眾黨籍竹北市長邱臣遠，非綠陣營更有機會整合支持者。不過他也坦言，理性分析歸理性分析，「人還是有情緒」，最後如何協調合作，仍有待藍白雙方高層共同傷腦筋。