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受米克拉颱風外圍環流和鋒面接近影響，台灣各地天氣不穩，台北市昨（25）日也傳出多處積淹水災情，其中內湖區災情較為明顯，不僅出現積水高度淹至汽車輪胎的情況，也傳出擋土牆疑似因大雨沖刷而崩落，土石滑落波及路邊車輛。台北市長蔣萬安今（26）日隨即進駐內湖區災害應變中心，主持北市府0625水災第3次工作會報，會後也未穿雨衣、冒雨在內湖視察災後復原情形。內湖昨出現淹水慘況，蔣萬安今隨即冒雨視察復原情形。針對內湖情形，港湖選區的台北市議員游淑慧今表示，內湖因短時間豪雨造成積淹水，若雨量已超過排水系統設計標準，或許有其難以避免之處，但真正讓人無法接受的是，市府在進入救災階段後，人力與機具調度速度仍然太慢。另外，台北市災害防救辦公室則表示，截至今上午6時止，北市共受理196件災情通報，其中以積淹水128件最多，其次為土石災情26件、路樹災情16件，目前尚有5件仍在處理中。災防辦也提醒，桃園、新竹沿海對流仍可能影響台北市南側行政區降雨，文山、萬華、中正、大安、信義、南港等區民眾應留意即時天氣與道路狀況，近二、三天也應避免前往山區及水域活動。