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豪雨昨（25）日轟炸屏東，造成不少地區積淹水災情，屏東縣長周春米指示縣府團隊協助鄉親盡速重建，住戶淹水救助從簡從速辦理，淹水50公分以上家戶，每戶救助金1萬5000元，幫助民眾盡快恢復正常生活。豪大雨災害，屏東縣24小時累積雨量超過500毫米，周春米與縣府團隊第一時間進行搶災，白日勘災後夜間回到縣府又立即召開災後專案會議，責成縣府團隊跨局處整合協助鄉親。現以救災確保人民生命財產安全為首要，要求各局處單位進行災損的全面盤點，就後續相關災後復原與災損救助，務必從寬從速從簡辦理，以及時協助民眾。其中，針對民眾住家因強降豪大雨而淹水受災，由社會處與各鄉鎮公所保持最即時的聯繫。社會處指出，以往災害救助為公所初審後，再送縣府進行複審，作業流程時間較長易讓民眾久候，現由社會處依據屏東縣災害救助金核發要點，公所受理民眾申請案件經審核通過後，填具合格名冊，即由縣府逕行撥款辦理救助，無須再經縣府複審程序，簡化流程。民眾申請淹水救助，請檢附受災的相片，相片需可辨識受災地點與淹水高度、受災情況，有利於公所審核辨識；另社會處亦請各公所協助，若淹水（土）面積大且明確，可依據屏東縣災害救助金核發要點第十三點規定檢附街頭街尾佐證照片採認，提供更為便民服務。社會處提醒民眾注意，災害救助應於災害發生後30日內，檢附相關資料，向災害發生地之鄉(鎮、市)公所提出申請；因災害而致生活陷困，可向戶籍所在地之公所、屏東縣政府社會處各社福中心或社會救助科求助，以提供及時協助。有關災害救助相關問題，歡迎洽詢各公所社會課、縣府社會救助科，電話08-7320415轉分機5331，亦可透過社會處網站https://www.pthg.gov.tw/planjdp/cp.aspx?n=05C398C9D10DB783了解相關資訊。