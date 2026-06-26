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長榮航空繼去年 10 月開出直飛美國德州達拉斯航線後，短短不到一年時間又再度拓展北美版圖，瞄準轉機市場商機，北美客運航線正式擴增為10個航點，不僅是國籍航空之冠，今年有望突破百班規模，更穩居北美航線霸主地位。長榮航空董事長林寶水表示，華盛頓是長榮航空第10個北美客運航點，從今日起，長榮航空每週飛往北美的航班將達98班，再加上與星空聯盟成員、聯營航班及多家航空公司的合作，航網遍及美洲地區超過200個城市；北美旅客亦可以輕鬆經由長榮航空綿密的航網，快速轉往亞洲各大城市，搭配既有的西岸與中西部航點，進一步鞏固長榮航空在亞洲往返北美市場的完整性與競爭優勢。桃園－華盛頓特區航線以全新三艙等的波音787-9機型執飛，配有全新第四代豪華經濟艙，打造更完整、更多元的三艙等服務。皇璽桂冠艙提供法日混血時尚品牌Maison Kitsuné 專屬設計過夜包與環保材質睡衣，豪華經濟艙旅客也可享有英國知名品牌 HUNTER 聯名的新款過夜包，為長程旅程增添時尚與舒適兼具的細膩體驗。長榮航空秉持對飛航安全的堅持與精緻服務，今年已連續11年榮獲SKYTRAX五星級航空公司殊榮，也是台灣唯一同時名列AirlineRatings. com全球前十大最安全航空與最高等級安全榮譽「7－Star PLUS」認證的航空公司，未來長榮航空將持續致力為全球旅客打造舒適、尊榮且值得信賴的飛行體驗。華盛頓特區作為美國首都及重要國際門戶，兼具政經影響力與豐富觀光資源，深厚的歷史底蘊與舉世聞名的博物館群，亦為旅遊市場注入強勁動能。隨著台美之間在經貿、科技與文化等多個領域的交流日益熱絡，華盛頓直飛航線的順利啟航，不僅能深化兩地企業與學術界的往來，更藉由華盛頓杜勒斯機場作為星空聯盟樞紐的優勢，旅客將能更便捷地轉往美國各大城市，成為串聯亞洲樞紐與全球政經重鎮的關鍵橋樑。