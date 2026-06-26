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▲東方海面的兩個颱風雖然持續北上、逐漸減弱，雙颱串連形成大範圍低壓帶。（圖／取自中央氣象署）

▲晚間西南風的風向會慢慢從正對台灣陸地，逐漸調整為比較順著台灣地形的方向。（圖／取自「天氣職人-吳聖宇」）

▲預估27日晚間之後，鋒面將持續北退，西南風主要水氣也逐漸移往華南一帶。（圖／中央氣象署提供）

米克拉、無花果都從台灣東邊北上，距離遙遠，卻仍帶來劇烈豪雨，氣象專家吳聖宇解釋，主因是雙颱串連成了一個大範圍的低壓帶，加上太平洋高壓向西延展，導致持續引進颱風尾西南風，水氣源源不絕送往台灣，尤其嘉義以南處在迎風處，跟過去西南氣流雨勢強度不同，主因是水氣充沛，但風勢較弱，因此降雨主要集中在沿海平原，而非山區。氣象專家吳聖宇說明，東方海面的兩個颱風雖然持續北上、逐漸減弱，但兩者串連形成大範圍低壓帶，加上太平洋高壓邊緣在雙颱的南邊「向西伸展」，持續引進颱風尾西南風，源源不絕將水氣帶往台灣。由於嘉義以南直接位在迎風面，自24日深夜起降雨幾乎未曾停歇，另一方面，位於台灣西側的鋒面則逐漸移至廣東、福建沿岸，並往東延伸至台灣海峽北部甚至台灣北部上空。儘管鋒面結構不算完整，仍足以讓大氣環境變得不穩定，配合西南風帶來的水氣，自昨晚起持續為新竹以北帶來明顯降雨。雖然雨勢不如嘉義以南猛烈，但是卻也穩定累積了不少的雨量。目前這道鋒面（南北風輻合線）仍有緩慢南移趨勢，未來可能進一步移至中北部交界附近。今（26）日東側颱風尾西南風與北側鋒面（輻合線）仍共同影響台灣，至少白天期間還是很明顯。西半部要持續注意對流系統發展的情況，須留意對流系統發展，有大雨或局部短時豪雨，長延時降雨仍維持大豪雨至超大豪雨特報，東半部雖然雨量較小，但是部分山區仍可能有較大的累積雨量，平地也有局部大雨。晚間隨著東方海面颱風快速朝日本方向遠離，維持鋒面存在的北風逐漸減弱，太平洋高壓邊緣也略往台灣東南方海面推進，，在這樣的變動下，鋒面會開始緩慢往北移動，速度很慢，但是今晚到明天（27日）之間預報資料看起來的確會慢慢開始北退。預估27日晚間之後，鋒面將持續北退，西南風主要水氣也逐漸移往華南一帶。到了周日，太平洋高壓邊緣接近台灣，降雨將進一步減少，但天氣仍未完全穩定，西半部仍有局部短暫陣雨或雷雨，東半部也有局部降雨，午後受熱力作用影響，仍可能出現局部較大雨勢。下週一（29日）太平洋高壓邊緣來到台灣上空，之後持續西伸，台灣進入高壓外圍部分，大環境風向轉為偏南到東南風，天氣型態也才會逐漸往夏季型午後雷雨的方向調整。然後再來就是關注南邊季風低壓槽重新建立後，槽內擾動的發展情況了。