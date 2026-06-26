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2026年世界盃奪冠熱門巴西隊日前雖以3：0大勝蘇格蘭，確定以小組第一之姿晉級，但看台教練席下的一幕爭議畫面卻在網路上掀起軒然大波。巴西隊助理教練、同時也是總教練老安切洛蒂之子的大衛安切洛蒂（Davide Ancelotti），因被自媒體指控在傳奇巨星內馬爾（Neymar）替補登場時做出「搖頭嫌棄」的動作，慘遭巴西球迷網暴。對此，大衛的妻子加洛查（Ana Galocha）忍無可忍，在社群媒體上開嗆，痛斥相關言論純屬斷章取義。在這場巴西大勝蘇格蘭的比賽期間，一段短影片在巴西當地的社群網路上瘋狂流傳。影片畫面顯示，當內馬爾在場邊聆聽總教練安切洛蒂（Carlo Ancelotti）的戰術指示、準備替補登場時，坐在一旁擔任助教的大衛安切洛蒂，剛好轉頭並做出了一個搖頭的動作。這一瞬間被巴西部分自媒體惡意解讀，大作文章稱：「安切洛蒂之子神情冷漠，在內馬爾準備入場時搖頭否定。」瞬間點燃了巴西球迷的怒火，大批酸民隨即湧入大衛的社群帳號進行惡意留言與人身攻擊。面對愈演愈烈的輿論圍剿，大衛的妻子加洛查決定不再沉默，她在個人平台轉發該惡意影片並火辣反擊：「你們知道自己是在完全誤讀一段畫面嗎？這與事實根本不符！因為這種憑空捏造的惡意解讀，我從今天早上起就收到了無數的侮辱和謾罵。請記住，我們比任何人都更希望巴西隊能夠獲勝！」根據巴西權威體育媒體《環球體育》報導指出，大衛當時的搖頭動作根本不是針對內馬爾。從拉遠的鏡頭畫面顯示，大衛當時正與坐在他左側的另一名資深助教克萊門特（Paul Clement）進行戰術交流，搖頭只是交談過程中的自然肢體反應。更關鍵的鐵證在於完整的轉播錄像，在大衛搖頭完起身之後，他立刻主動走向內馬爾，並與他親切握手、拍肩致意，隨後內馬爾才帶著笑容跑入球場。主帥老安切洛蒂在賽後也大力讚賞了內馬爾的歸隊心態：「他依然擁有像小男孩一樣踢球的純粹熱情。」直接打臉了不和傳聞。作為世界名帥安切洛蒂的骨肉兼金牌左右手，大衛安切洛蒂與巴西足球其實淵源極深。2025年7月至12月期間，他曾短暫離開父親的教練組，單飛出任巴西傳統豪門博塔弗戈（Botafogo）的主教練，執教功力備受巴西足壇認可。據悉，在本屆世界盃任務結束後，他也將正式前往法國，出任法甲勁旅里爾隊的主教練。