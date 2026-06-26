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▲阿根廷在32強的對手可能是維德角；若順利晉級，16強可能面對比利時或澳洲。（圖／美聯社／達志影像）

▲阿根廷在32強的對手將由H組最後一輪的結果決定。目前西班牙、烏拉圭、沙烏地阿拉伯和維德角都有可能成為阿根廷的對手。（圖／美聯社／達志影像）

隨著2026年世界盃小組賽進入尾聲，32強淘汰賽的對陣形勢正逐漸明朗。身為衛冕軍的阿根廷隊以J組頭名強勢晉級，而法國媒體RMC與《隊報》近日紛紛開啟預測模式，對阿根廷接下來的賽程進行詳細分析，直呼這條晉級之路實在太過夢幻，在四強之前潛在的強敵並不多。不過阿根廷也有極低的機率可能會在32強對上西班牙，那就是當「烏拉圭擊敗西班牙，且維德角未能戰勝沙烏地阿拉伯」的情況發生時，有可能他們將提前碰頭。法國知名媒體RMC與《隊報》在分析中不約而同地指出，阿根廷通往決賽的道路看起來非常「理想」。RMC指出，根據目前的對陣預測，阿根廷在準決賽之前可能都不會遇到世界排名前10的頂級強隊。該媒體甚至以《阿根廷又要拿冠軍了？他們的籤位極其輕鬆》為標題，直呼阿根廷晉級之路沒有太多強隊。據預測，阿根廷在32強的對手可能是維德角；若順利晉級，16強可能面對比利時或澳洲；而由於葡萄牙首戰翻車，導致哥倫比亞在K組稱雄，因此8強賽的潛在對手則是阿爾及利亞、哥倫比亞、迦納或瑞士。真正的硬仗可能要到四強賽才會到來，屆時他們或許會遭遇英格蘭或巴西。《隊報》分析稱，即便阿根廷在32強遇到了南美老對手烏拉圭，阿根廷也擁有巨大的心理優勢——在雙方近5次交鋒中，阿根廷取得了4勝1負的戰績。在分析阿根廷的同時，法國媒體也感嘆自家球隊的籤運不佳。如果法國隊以小組第一出線，他們在淘汰賽中可能要先後迎戰瑞典、德國、荷蘭（或摩洛哥）以及西班牙。相比之下，阿根廷的賽程確實顯得更加平坦。此外，由於阿根廷已經提前鎖定出線權，主帥斯卡洛尼可以在最後一場對陣約旦的小組賽中輪換主力。這意味著梅西等核心球員將獲得寶貴的休息時間，以更充沛的體力迎接殘酷的淘汰賽。雖然法國媒體一面倒看好阿根廷，但現實情況仍存在變數。阿根廷在32強的對手將由H組最後一輪的結果決定。目前西班牙、烏拉圭、沙烏地阿拉伯和維德角都有可能成為阿根廷的對手。阿根廷32強賽潛在對手分析：📍對陣西班牙： 如果烏拉圭擊敗西班牙，且維德角未能戰勝沙烏地阿拉伯。📍對陣烏拉圭： 如果烏拉圭戰平西班牙，且維德角未能戰勝沙烏地阿拉伯。📍對陣維德角： 如果西班牙擊敗烏拉圭，且維德角保持不敗。📍對陣沙烏地阿拉伯： 如果沙烏地阿拉伯擊敗維德角，且西班牙擊敗烏拉圭。如果阿根廷在第一輪淘汰賽就抽到西班牙，那將是一場提前上演的巔峰對決，屆時所謂的「輕鬆之路」也將不復存在。目前阿根廷全隊正在邁阿密備戰，他們將於當地時間7月3日在硬石體育場開啟衛冕之路的第一場淘汰賽。