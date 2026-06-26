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國民黨立委洪孟楷力推「鞭刑公投」提案，不過，國民黨今（26）日一早發新聞稿表示，該案目前尚待凝聚更多社會共識，暫非國民黨現階段所優先推動的公投項目。對此，洪孟楷表示，「我真的沒有辦法理解」，但也只能尊重黨中央這樣的一個說法，後續黨中央會不會有什麼說法，要請黨中央說明；而他要對他的選民負責，也要對於全國國人負責，因此該做的事情他們會持續做。洪孟楷表示，他們一直希望台灣社會針對性侵、虐童、詐騙，這樣的犯罪越少越好，他們也希望，台灣社會不要再有這些犯罪，但很遺憾的是，過去這幾年，這些犯罪層出不窮，政府好像沒有辦法拿出一個積極有效的作法，也因此才會有很多的民意，告訴他們希望亂世用重典。「怎麼樣能夠嚇阻犯罪，這也是我們提出鞭刑打詐公投，最核心的理念跟初衷」，洪孟楷指出，因為太多的民眾的反應跟抱怨以及希望台灣社會有公平正義，所以這從頭到尾黨團52位委員提案的時候，都講得非常清楚。對於黨中央的立場，洪孟楷表示，今天黨中央說還要再凝聚共識，「我真的沒有辦法理解」，但也只能尊重黨中央這樣的一個說法，後續黨中央會不會有什麼說法，要請黨中央說明。洪孟楷強調，該走的路他們還是要走。他指的是，若沒有辦法用公投，他也有研擬相關的版本，適時的時候，他們也會提出來，走修法的流程，但公投的程序是補足程序正義。在追求公平正義這條路上，只要台灣持續有性侵、虐童、詐騙，「我們該做的嚴刑峻罰，我們該展現出來的態度，我們都還是會持續推動」。洪孟楷再說，對於黨中央的說法，不知道說是不是因為民進黨是不支持的，所以國民黨、民眾黨還有要再溝通的空間，這就不是他一個提案委員可以來去掌握的，而立法院113席立法委員之一，他身為其中之一，他也要對他的選民負責，也要對於全國國人負責，因此該做的事情他們會持續做。