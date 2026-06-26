（更新時間11:19 新增新竹市停班課）今（26）日受米克拉颱風外圍環流、梅雨鋒面以及西南風影響，全台各地受大雷雨襲擊，尤其南部、北部影響最為嚴重。目前新竹縣政府授權各機關、學校首長自行決定停止上班及上課，其中新竹縣多間學校緊急宣布停班停課，竹北市長鄭朝方也立即宣布中午12時起該區全面停止上班停止上課。稍早新竹市長高虹安於上午11時許緊急宣布，今日中午12時起全面停班停課。
新竹縣停班停課名單一次看
◼︎新竹市：26日下午停班停課。
◼︎竹北市：26日下午停班停課。
◼︎五峰鄉桃山國民小學：26日上午9時起停班停課。
◼︎新竹縣立北平華德福實驗學校：26日下午停班停課。
◼︎新竹縣立新埔國民中學：26日照常上班、停止上課。
◼︎新竹縣新埔鎮文山國民小學：26日下午照常上班、停止上課。
◼︎尖石鄉新光國小(含司馬庫斯分班)：26日下午停班停課。
◼︎尖石鄉玉峰國小：26日下午停班停課。
◼︎尖石鄉石磊國小：26日下午停班停課。
◼︎尖石鄉秀巒國小含田埔分校：26日下午停班停課。
◼︎新埔鎮清水國小：26日下午2時起停班停課。
◼︎五峰鄉：轄內學校26日下午停班停課。
◼︎關西鎮：轄內學校26日下午停班停課。
◼︎湖口鄉：轄內學校26日下午停班停課。
◼︎芎林鄉：轄內學校26日下午停班停課。
◼︎新埔鎮：轄內學校26日下午停班停課。
竹北市長鄭朝方稍早在臉書發文表示，新竹縣府已授權各鄉鎮市長自行決定是否停班停課，而竹北許多低窪路段已陸續出現嚴重積淹水災情，因此考量家長接送與通勤市民的安全，宣布竹北26日中午12時起全面停止上班停止上課。竹北市同步開設一級災害應變中心，提醒民眾許多路段積水嚴重，請非必要儘量避免外出。
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◼︎新竹市：26日下午停班停課。
◼︎竹北市：26日下午停班停課。
◼︎五峰鄉桃山國民小學：26日上午9時起停班停課。
◼︎新竹縣立北平華德福實驗學校：26日下午停班停課。
◼︎新竹縣立新埔國民中學：26日照常上班、停止上課。
◼︎新竹縣新埔鎮文山國民小學：26日下午照常上班、停止上課。
◼︎尖石鄉新光國小(含司馬庫斯分班)：26日下午停班停課。
◼︎尖石鄉玉峰國小：26日下午停班停課。
◼︎尖石鄉石磊國小：26日下午停班停課。
◼︎尖石鄉秀巒國小含田埔分校：26日下午停班停課。
◼︎新埔鎮清水國小：26日下午2時起停班停課。
◼︎五峰鄉：轄內學校26日下午停班停課。
◼︎關西鎮：轄內學校26日下午停班停課。
◼︎湖口鄉：轄內學校26日下午停班停課。
◼︎芎林鄉：轄內學校26日下午停班停課。
◼︎新埔鎮：轄內學校26日下午停班停課。