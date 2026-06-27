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炎夏高溫進出冷氣房，小心引發隱形心梗致命。大甲李綜合醫院日前收治一名四十多歲慢性病患，因工作時突發胸悶就醫，確診為常規心電圖難以偵測的「後壁心肌梗塞」，所幸經緊急心導管手術成功續命。醫師強調，該病患近期才因心梗出院，卻因未嚴格控糖，加上日前天氣炎熱、待在冷氣房少喝水導致血液濃稠，在溫差與脫水雙重夾擊下才導致短時間內二度發作，呼籲三高族群切莫輕忽夏日心血管危機。在大甲李綜合醫院駐診的台中榮總心臟內科主治醫師黃祺耀表示，該名患者自述就診當天上午身體並無異狀，至下午突發急性胸悶、胸痛。急診團隊初步懷疑為冠狀動脈堵塞導致的急性冠狀動脈症候群，歷經進一步詳細檢查方才確診。黃祺耀解釋，該個案雖然屬於嚴重型的ST段上升型心肌梗塞（STEMI），但因病變位置位於「後壁」，常規心電圖往往無法在第一時間診斷出來。所幸急診室醫師警覺性高，發現異狀後立即聯繫心臟科團隊，才得以在黃金時間內完成心導管手術放置支架，順利恢復血流。黃祺耀指出，該名病患正值四十多歲壯年、身材中等並未肥胖，且近期才因急性心肌梗塞在外院接受治療，未料出院不久便再度發作。本身患有糖尿病且膽固醇偏高，但平時未嚴格控管血糖、血脂與血壓，亦未按時服藥，才導致血管在短時間內再度嚴重阻塞。根據臨床統計，糖尿病患者罹患心血管疾病的風險比一般人高出二至四倍。長期高血糖會導致血管硬化與斑塊堆積，增加阻塞機率。目前該患者手術後恢復良好，已固定回診追蹤，醫師也嚴厲告誡患者必須嚴格「忌口」與服藥，以防三度復發。除了慢性病控制不佳，季節交替與極端高溫亦是促發急性心血管疾病的隱形催化劑。黃祺耀警告，夏季身體水分流失極快，民眾若長時間待在冷氣房內，易因不覺炎熱而減少飲水，導致血液黏稠度大幅提升。黃祺耀呼籲，若頻繁進出冷氣房，劇烈的溫差將促使血管快速收縮、血壓飆升，加重心臟與血管負擔。若血管本身已有狹窄或硬化問題，在溫差與脫水的雙重夾擊下，極易誘發血管內硬化斑塊剝離或破裂，進而引發急性心肌梗塞或腦中風。民眾消暑時務必補充足夠水分，並注意室內外溫差變化。