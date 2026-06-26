我是廣告 請繼續往下閱讀

柯文哲喊話賴清德：總統職責是團結不是製造分裂

民眾黨主席黃國昌捲入狗仔跟拍政敵案，昨天首度以被告身分遭台北地檢署傳喚，出庭應訊近3個小時。民眾黨創黨主席柯文哲為黃國昌抱屈，痛批檢方僅憑媒體報導及匿名檢舉就立案調查，還以《反滲透法》及《國家安全法》等罪名偵辦；反觀民進黨人士涉及共諜案卻獲輕判甚至無罪，直指司法存在雙重標準，並將矛頭指向總統賴清德，批評他「整天搞破壞、搞分裂」。柯文哲今（26）日上午前往台中市，陪同民眾黨太平區市議員參選人許書豪站路口拜票。受訪時談及黃國昌遭檢方約談一事，語氣相當激動，直言難以接受檢方辦案標準。他表示，中國始終是台灣面對最重大、也最艱鉅的外部挑戰，一個團結的台灣都已經很難應付外在威脅，現在台灣內部卻每天陷入對立與爭鬥，社會撕裂與仇恨情緒愈來愈嚴重。柯文哲認為民眾最無法接受的，是司法標準不一致。他指出，民進黨人士涉及共諜案件，有人獲輕判甚至判決無罪；反觀黃國昌，檢方卻可以依據《鏡週刊》報導內容及匿名檢舉立案調查，甚至以《反滲透法》、《國家安全法》等罪名偵辦，「我們這些人內心怎麼會服氣？不只是雙標，這太過分了！」柯文哲再度將矛頭指向賴清德，呼籲總統應肩負起團結國家的責任，而不是每天製造對立與分裂。他重申，一個團結的台灣都很難應付中國，自己內部亂七八糟的，怎麼應付外面的威脅？