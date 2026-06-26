豪雨造成部分地區出現積淹水情況，不少民眾在水退後忙著清理家園，不過疾管署提醒，災後環境可能殘留污水、污泥與廢棄物，清掃時千萬別赤腳或穿拖鞋，以免皮膚傷口接觸污染物，增加感染鉤端螺旋體病、類鼻疽、破傷風等傳染病風險。
清理家園別穿拖鞋 雨鞋、手套、口罩都要備妥
疾管署提醒，豪大雨過後，民眾清理家園時容易接觸污水、污泥或災害廢棄物，應穿著雨鞋或防水長靴，並配戴防水手套及口罩，避免皮膚直接碰觸髒污，也要小心鐵釘、鐵片、玻璃碎片等尖銳物刺傷或割傷。若清理過程中不慎受傷，應立即清潔傷口並留意後續身體狀況。
尤其是年長者、慢性病患者、免疫功能不佳者，以及皮膚原本就有傷口的民眾，更應避免接觸污水或淤泥。若災後出現發燒、頭痛、肌肉痠痛、腹痛、腹瀉、黃疸、倦怠等症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師是否曾接觸污水、污泥或有傷口污染情形。
飲水食物要注意
除了清理環境，飲食衛生也不能輕忽。疾管署提醒，豪雨或淹水後可能導致飲用水受到污染，飲用水應煮沸後再飲用，或改喝包裝水；泡過水的廚具、餐具應清洗消毒後再使用，泡水、變質或解凍過久的食物則不要再食用，避免引發腸胃道傳染病。
居家環境可使用市售含氯漂白水依比例稀釋後擦拭消毒，地板、浴室、廚房及幼兒常接觸區域都應加強清潔；餐具若可耐熱，建議以煮沸方式消毒，降低病菌殘留風險。
雨後積水快清掉 預防登革熱孳生
豪雨過後也容易產生積水容器，成為病媒蚊孳生溫床，疾管署提醒，民眾應落實「巡、倒、清、刷」，巡視住家內外是否有積水，將花盆底盤、寶特瓶、鐵鋁罐、帆布、輪胎等容器積水倒掉，並徹底清除或刷洗，避免斑蚊蟲卵殘留。
疾管署提醒，災後防疫不可只顧清掉淤泥，更要做好個人防護、飲食衛生與孳生源清除。若清理後出現身體不適，應儘速就醫。
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疾管署提醒，豪大雨過後，民眾清理家園時容易接觸污水、污泥或災害廢棄物，應穿著雨鞋或防水長靴，並配戴防水手套及口罩，避免皮膚直接碰觸髒污，也要小心鐵釘、鐵片、玻璃碎片等尖銳物刺傷或割傷。若清理過程中不慎受傷，應立即清潔傷口並留意後續身體狀況。
尤其是年長者、慢性病患者、免疫功能不佳者，以及皮膚原本就有傷口的民眾，更應避免接觸污水或淤泥。若災後出現發燒、頭痛、肌肉痠痛、腹痛、腹瀉、黃疸、倦怠等症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師是否曾接觸污水、污泥或有傷口污染情形。
除了清理環境，飲食衛生也不能輕忽。疾管署提醒，豪雨或淹水後可能導致飲用水受到污染，飲用水應煮沸後再飲用，或改喝包裝水；泡過水的廚具、餐具應清洗消毒後再使用，泡水、變質或解凍過久的食物則不要再食用，避免引發腸胃道傳染病。
居家環境可使用市售含氯漂白水依比例稀釋後擦拭消毒，地板、浴室、廚房及幼兒常接觸區域都應加強清潔；餐具若可耐熱，建議以煮沸方式消毒，降低病菌殘留風險。
雨後積水快清掉 預防登革熱孳生
豪雨過後也容易產生積水容器，成為病媒蚊孳生溫床，疾管署提醒，民眾應落實「巡、倒、清、刷」，巡視住家內外是否有積水，將花盆底盤、寶特瓶、鐵鋁罐、帆布、輪胎等容器積水倒掉，並徹底清除或刷洗，避免斑蚊蟲卵殘留。
疾管署提醒，災後防疫不可只顧清掉淤泥，更要做好個人防護、飲食衛生與孳生源清除。若清理後出現身體不適，應儘速就醫。