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清理家園別穿拖鞋 雨鞋、手套、口罩都要備妥

▲疾管署提醒，風災後清理家戶內外環境或因工作接觸可能受感染動物排泄物污染之水源或屠體組織，應戴口罩、防水手套及穿著長筒雨鞋。（圖／疾管署提供）

飲水食物要注意

雨後積水快清掉 預防登革熱孳生

豪雨造成部分地區出現積淹水情況，不少民眾在水退後忙著清理家園，不過疾管署提醒，災後環境可能殘留污水、污泥與廢棄物，清掃時千萬別赤腳或穿拖鞋，以免皮膚傷口接觸污染物，增加感染鉤端螺旋體病、類鼻疽、破傷風等傳染病風險。疾管署提醒，豪大雨過後，民眾清理家園時容易接觸污水、污泥或災害廢棄物，應穿著雨鞋或防水長靴，並配戴防水手套及口罩，避免皮膚直接碰觸髒污，也要小心鐵釘、鐵片、玻璃碎片等尖銳物刺傷或割傷。若清理過程中不慎受傷，應立即清潔傷口並留意後續身體狀況。尤其是年長者、慢性病患者、免疫功能不佳者，以及皮膚原本就有傷口的民眾，更應避免接觸污水或淤泥。若災後出現發燒、頭痛、肌肉痠痛、腹痛、腹瀉、黃疸、倦怠等症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師是否曾接觸污水、污泥或有傷口污染情形。除了清理環境，飲食衛生也不能輕忽。疾管署提醒，豪雨或淹水後可能導致飲用水受到污染，飲用水應煮沸後再飲用，或改喝包裝水；泡過水的廚具、餐具應清洗消毒後再使用，泡水、變質或解凍過久的食物則不要再食用，避免引發腸胃道傳染病。居家環境可使用市售含氯漂白水依比例稀釋後擦拭消毒，地板、浴室、廚房及幼兒常接觸區域都應加強清潔；餐具若可耐熱，建議以煮沸方式消毒，降低病菌殘留風險。豪雨過後也容易產生積水容器，成為病媒蚊孳生溫床，疾管署提醒，民眾應落實「巡、倒、清、刷」，巡視住家內外是否有積水，將花盆底盤、寶特瓶、鐵鋁罐、帆布、輪胎等容器積水倒掉，並徹底清除或刷洗，避免斑蚊蟲卵殘留。疾管署提醒，災後防疫不可只顧清掉淤泥，更要做好個人防護、飲食衛生與孳生源清除。若清理後出現身體不適，應儘速就醫。