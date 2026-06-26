受米克拉颱風、鋒面及西南風影響，今（26）日持續炸大雨，高雄、台南、屏東縣、竹北都宣布停班停課，中央氣象署今天上午10時最新「雨量預報」資料顯示，今天下午2時至明天下午2時，「高雄」達到停班停課標準，不過是否停班停課，實際狀況仍由地方政府判定。
🟡6/27最新停班停課！氣象署雨量預估
據雨量預測上，未來24小時，「高雄市山區」預估150至250毫米，共計1縣市達到停班停課標準。
氣象署預報指出，今天（26日）上午在類似的環境之下，南部地區有陣雨或雷雨，易有豪雨或局部豪雨等級以上降雨發生，中部以北地區有短暫陣雨或雷雨，並有大雨或局部豪雨，尤其北部地區有短延時大豪雨發生的機率，而宜蘭地區有局部短暫陣雨或雷雨，花東地區有局部短暫陣雨；而下午在鋒面影響之下，西半部地區有短暫陣雨或雷雨，東半部地區也有局部短暫陣雨或雷雨，各地有局部大雨且西半部地區有局部豪雨發生的機率，天氣不穩。
🟡豪雨假、停班停課標準是什麼？
據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑4小時內可能經過之地區，其「平均風力可達7級以上」或「陣風可達10級以上」時，或未來24小時累積雨量預測達「山區200毫米及平地350毫米（各縣市標準不一）」，且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。
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據雨量預測上，未來24小時，「高雄市山區」預估150至250毫米，共計1縣市達到停班停課標準。
氣象署預報指出，今天（26日）上午在類似的環境之下，南部地區有陣雨或雷雨，易有豪雨或局部豪雨等級以上降雨發生，中部以北地區有短暫陣雨或雷雨，並有大雨或局部豪雨，尤其北部地區有短延時大豪雨發生的機率，而宜蘭地區有局部短暫陣雨或雷雨，花東地區有局部短暫陣雨；而下午在鋒面影響之下，西半部地區有短暫陣雨或雷雨，東半部地區也有局部短暫陣雨或雷雨，各地有局部大雨且西半部地區有局部豪雨發生的機率，天氣不穩。
據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑4小時內可能經過之地區，其「平均風力可達7級以上」或「陣風可達10級以上」時，或未來24小時累積雨量預測達「山區200毫米及平地350毫米（各縣市標準不一）」，且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。