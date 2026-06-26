受米克拉颱風、鋒面及西南風影響，今（26）日持續炸大雨，高雄、台南、屏東縣、竹北都宣布停班停課，中央氣象署今天上午10時最新「雨量預報」資料顯示，今天下午2時至明天下午2時，「高雄」達到停班停課標準，不過是否停班停課，實際狀況仍由地方政府判定。

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🟡6/27最新停班停課！氣象署雨量預估

據雨量預測上，未來24小時，「高雄市山區」預估150至250毫米，共計1縣市達到停班停課標準。

氣象署預報指出，今天（26日）上午在類似的環境之下，南部地區有陣雨或雷雨，易有豪雨或局部豪雨等級以上降雨發生，中部以北地區有短暫陣雨或雷雨，並有大雨或局部豪雨，尤其北部地區有短延時大豪雨發生的機率，而宜蘭地區有局部短暫陣雨或雷雨，花東地區有局部短暫陣雨；而下午在鋒面影響之下，西半部地區有短暫陣雨或雷雨，東半部地區也有局部短暫陣雨或雷雨，各地有局部大雨且西半部地區有局部豪雨發生的機率，天氣不穩。

▲氣象署預估這波顯著降雨會持續到明日上午，周六、周日各地水氣仍多，下周二起天氣才會逐日回穩。（圖／中央氣象署提供）
▲氣象署預估這波顯著降雨會持續到明日上午，周六、周日各地水氣仍多，下周二起天氣才會逐日回穩。（圖／中央氣象署提供）
🟡豪雨假、停班停課標準是什麼？

據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑4小時內可能經過之地區，其「平均風力可達7級以上」或「陣風可達10級以上」時，或未來24小時累積雨量預測達「山區200毫米及平地350毫米（各縣市標準不一）」，且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。

▲各通報權責機關停止上班上課雨量參考基準一覽表。（圖／天然災害停止辦公及上課作業辦法）
▲各通報權責機關停止上班上課雨量參考基準一覽表。（圖／天然災害停止辦公及上課作業辦法）

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鍾怡婷編輯記者

新聞科系碩士畢業，踏入職場後即投入新聞媒體產業，目前是主跑超商、百貨與零售通路的消費線記者，長期專注於消費新聞領域，從第一手採訪、掌握通路端動態，到每日促銷資訊的分析與報導，致力挖掘最實用、即時的優惠...