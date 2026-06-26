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是否要民眾自行清溝？蔣萬安：環保局有定期清

暴雨前是否提前巡查？蔣萬安：有定期巡查會持續檢討

受到受米克拉颱風外圍環流和鋒面接近影響，台北市內湖區昨（25）日傳出多處嚴重積淹水災情，而台北市議員何孟樺近期才質疑，對比前市長柯文哲主政時期，台北市政府清溝長度和條次都減少。對此，台北市長蔣萬安今被問到這一題，他回應指出，環保局平時即定期進行清淤與巡檢，而排水設計標準為每小時78.8毫米，但短時降雨超過100毫米，已超出排水承受力；不過雨勢趨緩後積水即快速排出，顯示相關清除作業平時確實有落實。針對清溝議題，水利處官員昨也坦言，官網上有宣導，大雨前要做3件事，其中一件事就是，協助把格柵上東西稍微清一下。這番發言隨即引發外界質疑，是要民眾自己清溝嗎？而蔣萬安今進駐應變中心主持水災工作會議，並於受訪時針對這點表示，環保局相關單位已清楚說明，其實定期都有在做各項的清除。特別是在汛期前、汛期期間，一定是定期巡檢跟各項清除。蔣萬安提到，排水的設計標準是78.8毫米，昨天短時降雨超過100毫米。雖然短時間降下的暴雨已經超過排水的設計標準和承受力，但雨勢趨緩後即刻排水，這表示環保局確實定期都已經有在清除。另外，台北市議員游淑慧發文提到前市長郝龍斌時期，會在下暴雨前先進行巡查。蔣萬安對此則回應，我們都有定期做相關的巡查，所以定期有做相關的清除。所以當雨勢趨緩，排水可以非常快速地排掉，表示它定期的清除是沒有問題的。現在就是排水的承受力以及設計的標準要提高。所以這個部分，已經請相關的單位持續來檢討。