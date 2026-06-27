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暑假將至，台中市政府交通局宣布，專為學生規劃的200路、500路、700路及900路等4線「跳蛙幹線公車」，因應暑期通學乘車需求大幅減少，將自7月1日至8月28日暫停服務。此外，開學期間加開的區間車、延駛及繞駛班次也將同步調整或暫停，全面改採暑期班表發車，並於8月31日新學期開學當日全面恢復正常運作。交通局長葉昭甫表示，台中市「跳蛙幹線公車」採取「停靠重點主要站點、通學尖峰密集發車」的快捷模式，多年來有效疏運學生人潮，大幅縮短乘車時間，深獲各學區師生好評。考量7、8月暑假期間學生通勤率降低，為兼顧大眾運輸資源分配與公車營運效率，依往例實施暑假暫停服務措施。交通局進說，暑期暫停服務的4條跳蛙公車路線，平時主要於例假日與寒暑假停駛。其中：200路（亞大醫院－台中女中）： 主要行經霧峰區中正路、大里區中興路及台中路。500路（中科實驗高中－台中車站）： 主要行駛中清路。700路（豐原高中－明德高中）： 主要行駛崇德路。900路（豐原高中－台中車站）： 主要行駛豐原及潭子區中山路、北屯路與三民路三段。除了4大跳蛙公車，原於開學期間加開的區間車、延駛、繞駛等班次，暑假期間亦將配合各校暑期輔導需求調整發車時刻或停駛，但各主線公車均維持正常營運。交通局提醒，由於部分公車路線的暑期發車時刻與平日常態班表不同，通勤民眾與學生出門前，可多利用「台中公車動態資訊」網站、或下載官方版「台中Go」App查詢即時公車動態，若有相關疑問亦可撥打市民一碼通「1999」免費服務專線洽詢。