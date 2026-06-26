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豪雨襲台釀災損，行政院長卓榮泰25日表示，希望立法院儘速通過治水等預算，才是最好的解決之道。對此，國民黨立委柯志恩表示，只要是救災救民的錢，立法院是完全給，為什麼現在還有人在這個時候說沒有救災的預算呢？你告訴我哪裡沒有救災的預算？不要再在這個時候大家都需要來做第一線的這個救災工作的時候，還要用這些的謠言來混淆視聽。這就是民進黨會選舉不會做事的最大的明證。柯志恩表示，國民黨已經講得非常清楚了，救災的錢本來就沒有任何的卡法，過去治水的預算已經花了幾千億了，但是很顯然水還是繼續在淹，應該要討論，為什麼給了預算之後各縣市還是受水災之苦。柯志恩提到，對於綠營說卡預算，這完全是無稽之談，沒有一個人會對於救災、救難的錢會卡住，目前為止完全沒有，錢還是照樣在用。所以民進黨在這個時候就是以救災為先，不要用卡預算這件事情來混淆視聽，這才是全民之福。柯志恩也提到，只要是救災救民的錢，立法院是完全給，這是一個鐵板上釘釘的一個事實，為什麼現在還有人在這個時候說沒有救災的預算呢？你告訴我哪裡沒有救災的預算？這個東西你指出一個例子出來，不要再在這個時候大家都需要來做第一線的這個救災工作的時候，還要用這些的謠言來混淆視聽。這就是民進黨會選舉不會做事的最大的明證。媒體問到，是否擔心執政黨的指控會影響到選情？柯志恩直言，不會，選民都非常地直接，大家只會認為說，執政黨給你這麼多的錢，很多的錢都還在運用，公務員薪水發得出來，南部的護照也都還是可以在辦，所以講的這些事實完全跟預算無關，「還是一句話，好好的做事，該給的錢我們絕對不會擋」，而且目前來說的行政的系統都完全一如過往一樣來運作，所以不要亂造謠。藍委謝龍介也說，今年大概有將近三兆的年度預算行政院可以來使用，再來，萬一碰到有緊急災害，還可以移緩救急，所以錢也不是問題，完全沒有問題。今年立法院二三讀通過了718億的新興預算，所以這個時候，大家應該專注災情，不要口水戰。謝龍介還說，各位想想看， 2013年下半年，時任台南市長賴清德說，「過去三十年，台南市治水做不好，我三年就做好了，從今天開始，台南不會再淹水了」，但他講完話19天，一個強降雨台南市又淹水了。所以不需要邀功諉過，當時藍營有苛責他嗎？沒有，治水就是一棒接一棒，盡力的做。那不要拿治水來做政治攻防。謝龍介說，民進黨治理台南市33年，到今天還在淹水。然後，所有治水預算，台南市拿的都是名列前茅，那還是繼續淹水，「你好意思說今天誰在擋到這個預算？」，你現在台南市長當了總統，當過行政院長，更應該把大筆的經費撥注到台南市不是嗎？那你做有嗎？沒有啊，所以今天再來講台南市淹水的話，要來做政治攻防，一點道德都沒有。