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台南降雨規模超過莫拉克！凌濤急籲：同島一命，一起應戰

豪雨狂炸台北市，多處地區爆發嚴重積淹水慘況，引發市民質疑蔣萬安市府的防洪治水能力；總統賴清德也呼籲，防災、救災與治水工作不能等，立法院朝野應儘速完成總預算審議。對此，國民黨桃園市議員凌濤連忙替自家人發聲，怒轟民進黨從民代到側翼，忙著攻擊在緊急應變中心（EOC）坐鎮指揮救災的市長，呼籲外界停止以水患抹黑造謠，消費受災居民。凌濤提到，高雄山區受災，民進黨第一時間政治口水狂轟國民黨高雄市長參選人柯志恩；殊不知，柯志恩在參加完立法院議題記者會後，立刻趕回旗山、美濃，與災民站在一起。台北內湖遭遇超級強降雨，積水遠超排水係數，綠營卻忙著攻擊蔣萬安；市府已迅速擬定補償方案，認同補償應該從優、從寬，畢竟面對氣候變遷，沒有人是局外人，每一個人都有可能成為受害者。凌濤續指，現在台南遭逢豪大雨侵襲，甚至部分地區降雨規模超過莫拉克風災。今天一早，在桃園，議員與張善政市長、市府團隊全力強化三級應變中心，一起應戰，沒有政治口水。過去，蔣萬安面對其他縣市災情，也總是在第一時間伸出援手；這一次也一樣，只要桃園、台北有額外量能，都會對台南、高雄伸出援手。這就是同島一命，一個台灣。凌濤強調，更何況，治水是數十年累積的基礎建設成果，把極端豪雨災情扯到總預算，藉災情進行政治操作，受害的只會是真正需要協助的災民。因此向外界呼籲，自綠委沈伯洋參選以來，台北市綠營民代持續胡扯亂攻的政治操作，可以暫停了。市民早已極為反感，不能因為沈伯洋團隊的選情焦慮，打亂台北的團結，更打亂台灣的團結。面對風災衝擊，同島一命，一起應戰。