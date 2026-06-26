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受到颱風米克拉及外圍環流影響，不少地區傳出災情，台南南關線、龍崎甚至在6小時內的累積強降雨超過200毫米，民進黨立委王定宇今（26）日說明台南市災情，直呼「狀況比莫拉克時還要嚴峻」。王定宇指出，台南南關線、龍崎在6小時內的累積強降雨超過200毫米，加上水庫已滿溢、海水中漲潮，狀況比莫拉克時還要嚴峻，目前：龍崎182線20K+300處嚴重崩毀，182線封閉；東區裕農路尾高速公路和三爺宮溪旁太乙工業區淹水。王定宇續指，高速公路仁德交流道週邊淹水，中山路封閉一個車道；三爺宮溪仁德民安路一段仁德橋水位接近堤岸，週邊包括虎尾寮重劃區靠近裕義路、仁德新田等較低窪處有積淹水；關廟新光里南北寮橋鹽水溪上游水位接近橋面。王定宇提醒，早上6時57分，雨勢有變小，但是因為海平面漲潮，水退的比較慢，低窪處各位出門要小心。